حادثه مرگبار برای ٣ تبعه افغان در ساحل بابلسر

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر در استان مازندران، از جان‌باختن سه تبعه افغانستان در آب‌های ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.

چهار تبعه افغانستان برای شنا وارد دریا شده بودند که یکی از آنها به دلیل وضعیت جسمانی، از سه نفر دیگر عقب‌تر مانده بود. این فرد پس از مدتی متوجه می‌شود همراهانش در محل حضور ندارند و پس از خروج از آب، موضوع را به هیأت نجات غریق اطلاع می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر در استان مازندران، از جان‌باختن سه تبعه افغانستان در آب‌های ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.

مهدی حبیب‌الله‌پور با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه جمعه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرق‌شدن سه نفر در دریا به هیأت نجات غریق بابلسر اعلام شد.

وی افزود: چهار تبعه افغانستان برای شنا وارد دریا شده بودند که یکی از آنها به دلیل وضعیت جسمانی، از سه نفر دیگر عقب‌تر مانده بود. این فرد پس از مدتی متوجه می‌شود همراهانش در محل حضور ندارند و پس از خروج از آب، موضوع را به هیأت نجات غریق اطلاع می‌دهد.

رئیس هیأت نجات غریق بابلسر ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عملیات جست‌وجو و امدادرسانی با حضور نیروهای نجات غریق و غواصان آغاز شد.

حبیب‌الله‌پور تصریح کرد: تاکنون پیکر دو نفر از غرق‌شدگان کشف و برای انجام مراحل قانونی به سردخانه منتقل شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.