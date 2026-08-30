ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حادثه مرگبار برای ٣ تبعه افغان در ساحل بابلسر

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر در استان مازندران، از جان‌باختن سه تبعه افغانستان در آب‌های ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۱۶
| |
181 بازدید
|
۱
غرق شدگی

چهار تبعه افغانستان برای شنا وارد دریا شده بودند که یکی از آنها به دلیل وضعیت جسمانی، از سه نفر دیگر عقب‌تر مانده بود. این فرد پس از مدتی متوجه می‌شود همراهانش در محل حضور ندارند و پس از خروج از آب، موضوع را به هیأت نجات غریق اطلاع می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر در استان مازندران، از جان‌باختن سه تبعه افغانستان در آب‌های ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.

مهدی حبیب‌الله‌پور با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه جمعه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرق‌شدن سه نفر در دریا به هیأت نجات غریق بابلسر اعلام شد.

وی افزود: چهار تبعه افغانستان برای شنا وارد دریا شده بودند که یکی از آنها به دلیل وضعیت جسمانی، از سه نفر دیگر عقب‌تر مانده بود. این فرد پس از مدتی متوجه می‌شود همراهانش در محل حضور ندارند و پس از خروج از آب، موضوع را به هیأت نجات غریق اطلاع می‌دهد.

رئیس هیأت نجات غریق بابلسر ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عملیات جست‌وجو و امدادرسانی با حضور نیروهای نجات غریق و غواصان آغاز شد.

حبیب‌الله‌پور تصریح کرد: تاکنون پیکر دو نفر از غرق‌شدگان کشف و برای انجام مراحل قانونی به سردخانه منتقل شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر سومین غریق همچنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تبعه افغان غرق شدگی بابلسر دریا شنا در دریا خبر فوری
آخرین کتابی که رئیس جمهور خوانده، چه می گوید؟
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوت ۱۹۸ نفر به علت غرق شدگی در ۳ ماهه اول امسال
آمار تأسفبار فوتی‌ها بر اثر غرق شدگی از آغاز سال جاری
نجات سه نفر و غرق شدن دو نفر در سواحل بابلسر
مرگ فجیع دو نفر در دریای چابهار
استانی بدون دریا، با بیشترین آمار غرق‌شدگی!
غرق شدن زنجیره‌ای ۵ زن و مرد در ساحل بابلسر
ماهی متفاوتی که در دریا راه می‌رود!
آخرین آمار غرق شدگی در یک سال گذشته
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
0
2
پاسخ
من به شخصه بیست ساله شمال نرفتم
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۵۵ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۴۰ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q9U
tabnak.ir/005q9U