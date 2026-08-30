نسل جدید کارت ملی در راه است!
رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند در کشور، گفت: کارت ملی یک کارت عادی نیست؛ ویژگیهای این کارت قابلیت احراز هویت دقیق را فراهم میکند و تا پایان پاییز امسال بسیار امید داریم که این بدهکاریها تمام شود.
رئیس سازمان ثبت احوال از کاهش تعداد کارتهای ملی معوق به ۶ میلیون فقره خبر داد و گفت نسل جدید کارت ملی با قابلیتهای بیشتر و بهبود عکس در راه است.
به گزارش ایسنا، محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در یک برنامه تلویزیونی ضمن ارائه گزارشی درخصوص اقدامات سازمان ثبت احوال در ایام ویژه جنگ، گفت: پس از حمله اهریمن آمریکایی- صهیونیستی به مردم ایران، تعداد زیادی از هموطنان دچار آسیب شدند و اسناد هویتی آنها در میان آوارها ماند یا از بین رفت و این موضوع مشکلات عدیدهای را برای آنها ایجاد کرد. در همین راستا سازمان ثبت احوال طی این روزهای سخت با همکاری همه اپراتورهای همراه، بانکها و دستگاههای اجرایی، کارت و مدرک هویتی را به نام شناسه هویتی هر فرد ایجاد کردیم که حداکثر ظرف یک ساعت تا یک روز صادر میشد و زمان صدور آن نیز بسته به میزان ترافیک در آن شهر متفاوت بود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه امروز همه آسیبدیدگان جنگ، مدارک خود را تحویل گرفتهاند؛ مگر در موارد استثنایی که فرد حضور نداشته یا برای دریافت مدرک مراجعه نکرده است، تصریح کرد: این مدرک یک رسید و گواهی بود که مشخص میکرد مدرک هویتی فرد چیست و چه شناسه ملی دارد. برای مثال، اگر سیمکارت فرد در دسترس نبود یا امکان انجام امور مختلف را نداشت،به راحتی به یکی از شعب ثبت احوال مراجعه میکرد و با مشخصات بیومتریک خود احراز هویت و کار خود را انجام داد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه درباره آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند در کشور، ضمن عذرخواهی از مردم بابت این بدهکاری، گفت: به دلایل مختلف، از جمله تورم قوانین و تعدد دستگاههایی که در این حوزه مسئولیت دارند، باعث شده این اتفاقها بیفتد؛ کارت ملی یک کارت عادی نیست؛ ویژگیهای این کارت قابلیت احراز هویت دقیق را فراهم میکند و تا پایان پاییز امسال بسیار امید داریم که این بدهکاریها تمام شود.
وی با اشاره به وضعیت بدهی سازمان ثبت احوال برای کارتهای ملی در ابتدای دوره مسئولیت خود، گفت: در ابتدای مسئولیت بنده، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت ملی به مردم بدهکار بودیم که امروز به ۶ میلیون رسیده است؛ یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارت را توانستیم به مردم تحویل دهیم. البته در حمله اهریمن آمریکایی- صهیونیستی دچار آسیب شدیم و اگر آن اتفاقها نمیافتاد، حتماً پیش تر از این انجام شده بود.
جمالو در پاسخ به این سوال که افرادی که اعتبار کارت هوشمندشان رو به پایان است، باید اقدام کنند یا خیر؟ پاسخ داد: تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است؛ یک طراحی مجدد برای نسل جدید کارت ملی در جریان است که قابلیت احراز هویت بر خط را افزایش داده و هم سرعت صدور و هم بهرهمندی از آن را افزایش خواهد داد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر فردی شخصاً به یک سیستم بانکی، اداره یا نهاد مراجعه کند و مدرک هویتی خود را همراه نداشته باشد، آیا امکان ارائه خدمت به او وجود ندارد؟ افزود: ما معتقدیم با زیرساختهای دقیق سازمان ثبت احوال و با استفاده از هوش مصنوعی و احراز هویت برخط، میتوان با سطحبندی خدمات، بسیاری از خدمات را ارائه دهیم. به این معنا که در نسل جدید کارت ملی، حتی اگر کارت ملی فرد همراهش نباشد، با استفاده از اثر انگشت و تشخیص چهره میتواند سطح یک و دو خدمات را دریافت کند.
جمالو ادامه داد: در نسل جدید کارت هوشمند ملی، برای این معوقات (یعنی افرادی که دوره انقضای کارتشان گذشته و میخواهند دریافت کنند) درصددیم که این طرح جدید را اجرا کنیم.
جمالو همچنین درمورد عکس افراد روی کارت ملی نیز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغههای ما عکس افراد است، گفت: در کل دنیا عکس روی کارت شناسایی، با عکسهای آتلیهای متفاوت است. حتماً یک مقدار دوباره نارضایتیهایی هم داریم، ولی قطعاً بهبود جدی خواهیم داشت.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره مباحث مطرح شده پیرامون تجمیع کارتهای مختلف در کارت ملی، گفت: یکی از ویژگیهای قابلیت احراز هویت برخط این است که بتوانیم تعداد زیادی از آنها را پوشش دهیم. البته لازمه آن، همکاری دستگاههای دیگر است. ما این زیرساخت را کاملاً فراهم خواهیم کرد؛ در همین راستا با تعداد زیادی از بانکها صحبت کردیم و امیدواریم که با شروع کار خود، این موضوع حتماً صورت گیرد. علاوه بر این، موضوع کپی مدارک هم مرتفع خواهد شد.