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آمادگی روسیه برای حملات گسترده علیه اوکراین

نیرو‌های روسی در طول شب به حملات هماهنگ علیه تأسیسات صنایع نظامی اوکراین ادامه داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۱۱
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روسیه و اوکراین

روسیه در حال آماده‌سازی حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای روسی در پاسخ به حملات اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش انرژی روسیه، آماده‌سازی برای انجام حملات گسترده علیه تأسیسات انرژی اوکراین را آغاز کرده‌اند.

این بیانیه افزود که نیروهای روسی در طول شب به حملات هماهنگ علیه تأسیسات صنایع نظامی اوکراین ادامه داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور ۴۹۴ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم کرده است.

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tabnak.ir/005q9P