بیانیه آتشین ترکیه: نتانیاهو بزدل است
وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای شدیداللحن علیه کابینه رژیم صهیونیستی ، اعلام کرد این کابینه درباره رجب طیب اردوغان، در ارتباط با ادعاهای تحریک علیه این رژیم و یهودستیزی دروغ میگوید.
بیانیه شدیداللحن ترکیه علیه اسرائیل/ نتانیاهو بزدل و فاسد است
به گزارش تابناک به نقل از ايسنا؛ تنشها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی پس از انتقادهای مکرر اردوغان از سیاستهای کابینه راست افراطی نتانیاهو از جمله جنگ علیه غزه و پیامدهای آن بر ثبات منطقهای افزایش یافته است.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیهای در حساب کاربری خود در پلتفرم X، اردوغان را به «یهودستیزی و تحریک علیه دولت نتانیاهو و انتشار اتهامات دروغین علیه آن» متهم کرده بود.
در این بیانیه ادعا شد که «اردوغان دموکراسی ترکیه را نابود و مخالفان سیاسی خود را زندانی کرده، از جنبش "تروریستی" حماس میزبانی و حمایت کرده و به کشورهای همسایه حمله کرده است.»
در مقابل وزارت خارجه ترکیه عصر شنبه در بیانیهای اعلام کرد: «دروغها و تهمتهایی که در بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه اسرائیل علیه رئیس جمهور ما مطرح شده و او را هدف قرار دادهاند، منعکس کننده ذهنیت بزدلانه و فاسد مقامات کابینه اسرائیل و در راس آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن است.»
در ادامه این بیانیه آمده است، «مصونیتی که نتانیاهو و باند جنایتکار او از آن برخوردار بودند، با ارتکاب نسلکشی در غزه و رقم زدن ننگی تاریخی برای اسرائیل، از نظر سیاسی و قانونی در حال فرسایش است و علاوه بر این، آنها با تمایلات توسعهطلبانه بیسابقه خود در تاریخ خاورمیانه جدید، عامل اصلی بیثباتی منطقهای و جهانی هستند.»
همچنین وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد: «تلاشهای نهادهای اسرائیلی که به شیوهای مشابه دستگاه تبلیغاتی یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی عمل میکنند، دیگر موثر نبوده و جامعه بینالمللی دیگر دروغهای دولت نتانیاهو را باور نمیکند.
در پایان این بیانیه نیز آمده است، «ترکیه تحت رهبری رئیس جمهور ما، موضعی صادقانه و محکم در برابر جنایاتی که در دوران نتانیاهو مرتکب شده است، اتخاذ کرده و در آینده نیز به دفاع از حقیقت و بیان آن ادامه خواهد داد.»