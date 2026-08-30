آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی البته به زمان دقیق فراری دادن پسر نخست‌وزیر از آمریکا و جزئیات تهدید امنیتی ادعایی علیه او اشاره نکرد.

آژانس امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) فراری دادن پسر نخست‌وزیر را تائید کرد.

فرار پسر نتانیاهو تایید شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته شین‌بت، به دنبال «تهدید جانی» علیه یائیر نتانیاهو، این نهاد امنیتی پسر نخست‌وزیر را از میامی آمریکا به اسرائیل بازگرداند.

آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی البته به زمان دقیق فراری دادن پسر نخست‌وزیر از آمریکا و جزئیات تهدید امنیتی ادعایی علیه او اشاره نکرد.

برخی رسانه‌ها اخیرا مدعی شده بودند که پسر نتانیاهو دسامبر ۲۰۲۵ در زمان زندگی در ایالت فلوریدا، هدف یک توطئه ترور ایرانی قرار گرفته بود.

خود نتانیاهو در مصاحبه با کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل درباره پسرش اخیرا ادعا کرده بود: «ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران سعی کرد یکی از پسرانم را بکشد.»

شین‌بت ادعا کرد که «تهدید قابل توجهی برای آسیب رساندن به یائیر نتانیاهو وجود داشت و با توجه به این موضوع و پس از ارزیابی، تصمیمی مبنی بر خروج فوری او به همراه تیم امنیتی‌اش و بازگرداندن او به اسرائیل گرفته شد.»

طبق گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، شین‌بت برای عملیات فوری فراری دادن پسر نتانیاهو، برخی از مأموران خود را از نیویورک به میامی منتقل کرده بود.

خبرگزاری آمریکایی نیوزمکس، چهارشنبه هفته گذشته گزارشی منتشر و ادعا کرد که «عناصر ایرانی در منطقه میامی» در حال نظارت بر حرکات پسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بودند.

یائیر نتانیاهو به دلیل زندگی مرفه در میامی و تدابیر شدید امنیتی که از جیب مالیات‌دهندگان برای وی فراهم شده بود، طی سال‌های اخیر بارها توجهات منفی را به خود جلب کرده است.

پدر او اما در مصاحبه با کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی از اقدامات پر هزینه حفاظتی از پسرانش دفاع کرد و گفت که بدون این تدابیر، قاتلان احتمالی «موفق (به کشتن آنها) می‌شدند».