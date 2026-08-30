ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اژه‌ای: پیام رهبری نقشه راه همه کارگزاران نظام است

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت:پیام روشنگرانه رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۰۴
| |
475 بازدید
محسنی اژه ای

رئیس قوه قضائیه پیام رهبر معظم انقلاب را نقشه راه کارگزاران نظام دانست و عنوان کرد: تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است.

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت:پیام روشنگرانه رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است.

تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است.

تمسک به حبل‌المتین ولایت، تنها راه عبور سرافرازانه از گردنه‌های سخت تاریخی است. ما در این مسیر پرفراز و نشیب، هرگونه تشتت و اختلاف‌افکنی را پس می‌زنیم؛ در منطق انقلابی ما، پیوند میان امت و امامت، سدی نفوذناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.

نکته مهم دیگر که در پیام ثاقب معظم‌له مندرج است، ضرورت اجتناب از ضعیف‌نمایی و تبلیغ و برجسته‌سازی کاستی‌هاست. قطعاً و حتماً باید نقاط ضعف را دید و برطرف کرد؛ لکن نباید در جایی که دشمن غدّار و مکار کمین کرده، برایش خوراک جنگ روانی تدارک دید و موجبات یأس و انفعال جبهه خودی را فراهم کرد.

نقد دلسوزانه و خیرخواهانه، آری؛ سیاه‌نمایی و تزریق سم ناامیدی به پیکره جامعه، هرگز!

اشتراک گذاری
برچسب ها
محسنی اژه ای رهبر انقلاب خبر فوری هفته دولت قوه قضاییه
آخرین کتابی که رئیس جمهور خوانده، چه می گوید؟
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتقاد قاضی‌القضات به دو طیف از جریانات اخیر کشور
مروری بر دیدارهای سال دوم اعضای دولت‌ها با رهبر انقلاب
یارم‌پور سکاندار رسانه قوه قضاییه شد
قوه قضائیه مرجع تظلم‌خواهی همه است حتی آنهایی که عقیده‌اش با ما منطبق نیست
فوری/ پیام رهبرنقلاب به مناسبت هفته دولت تا دقایقی دیگر
بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه تاکید داریم / باید سازوکارهایی تهیه شود که رسانه‌ها بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی به استقلال مالی و اقتصادی برسند
تصویری از رئیس جدید قوه قضائیه در کنار رهبر انقلاب
اژه ای در پرواز عمومی و میان مسافران
اژه ای: پیام رهبری نقشه راه همه کارگزاران نظام است
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۵۳ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۴۰ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q9I
tabnak.ir/005q9I