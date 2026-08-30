عراقچی: ژاپنیها آمریکا را بابت جنایاتش پاسخگو کنند
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گزارشها درباره اعزام جنگندههای آمریکایی از پایگاه میساوا در ژاپن به غرب آسیا برای عملیات علیه ایران، از مردم ژاپن خواست دولت خود را درباره مشارکت در جنایات آمریکا پاسخگو کنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به گزارشهایی درباره اعزام جنگندههای F-16 نیروی هوایی آمریکا از پایگاه هوایی میساوا در ژاپن به خاورمیانه برای انجام عملیات علیه ایران، از مردم این کشور خواست دولت ژاپن را درباره اقدامات آمریکا پاسخگو کنند.
عراقچی در گفتوگو با خبرگزاری کیودو گفت: «مردم صلحدوست ژاپن باید از دولت خود بخواهند درباره جنایات آمریکا پاسخگو باشد.»
اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده است که گزارشهایی درباره استفاده آمریکا از جنگندههای مستقر در پایگاه میساوا در ارتباط با عملیات نظامی علیه ایران منتشر شده است.
در همین راستا، پیش از این، پایگاه خبری انگلیسی «UK Defence Journal» گزارش داده بود که جنگندههای F-16 مستقر در پایگاه هوایی آمریکا در میساوا در استان آئوموری ژاپن، برای مشارکت در عملیات مرتبط با ایران در ماههای مارس و آوریل به خاورمیانه منتقل شدهاند. این گزارش تاکنون با اظهارنظر رسمی مقامهای ژاپنی همراه نشده است.
عراقچی با اشاره به نقش احتمالی این جنگندهها در عملیات آمریکا علیه ایران، بر مسئولیت دولت ژاپن در قبال استفاده از امکانات و ظرفیتهای مستقر در این کشور تأکید کرده است.