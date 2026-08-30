بر اساس ویدیویی که «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو منتشر کرده، وی در حال تهدید کردن اسرای زن فلسطینی دیده می‌شود و با افتخار، از سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه‌ای که علیه اسرا اعمال می‌شود، سخن می‌گوید.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در تداوم سیاست‌های جنایتکارانه خود به سلول‌های اسرای زن فلسطینی در یکی از زندان‌های اراضی اشغالی یورش بُرد.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ بر اساس ویدیویی که «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو منتشر کرده، وی در حال تهدید کردن اسرای زن فلسطینی دیده می‌شود و با افتخار، از سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه‌ای که علیه اسرا اعمال می‌شود، سخن می‌گوید.

انتشار این ویدیو نشانگر استفاده از موضوع اسرای فلسطینی برای مقاصد سیاسی و تبلیغاتی است.

این حادثه در سایه تشدید شکنجه و آزار و اذیب اسرای زن و مرد در زندان‌های اشغالگران، در میان محدودیت‌های شدید، محرومیت از حقوق اساسی و اقدامات غیرقانونی مستمر رخ می‌دهد.