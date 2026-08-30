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شیخ‌نعیم‌قاسم: شکست اسرائیل حاصل پایداری مردم بود

شیخ نعیم قاسم در سخنانی اعلام کرد: شکست رژیم صهیونیستی در سه جنگ حاصل پایداری و ایستادگی مردم بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۹۷
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شیخ نعیم

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان روز یکشنبه، ۸ شهریور به مناسبت هفته وحدت سخنرانی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: اسرائیل در سه جنگ خود به دلیل پایداری مردم شکست خورد.

وی بیان کرد: تا زمانی که ما پایدار بمانیم، آنها قادر به تحقق پروژه‌ها و نقشه‌های خود نخواهند بود.

شیخ نعیم قاسم، تاکید کرد: هرگونه پایداری -صرف‌نظر از هزینه آن- زمینه را برای بازیابی جایگاه ما فراهم می‌کند و توانایی ما را برای دستیابی به اهدافمان و شکست پروژه دشمن تقویت می‌کند.

مقام ارشد حزب‌الله عنوان کرد: وحدت عملی که امام شهید ما آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بر اساس آن حرکت کرد، مساله فلسطین را احیا کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: اختلافات میان مسلمانان نباید موجب گشوده شدن جبهه داخلی و فراموشی دشمن اصلی ما شود.

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شیخ نعیم قاسم حزب الله لبنان هفته وحدت خبر فوری
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