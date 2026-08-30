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کد خبر:۱۳۹۲۰۹۵
کد خبر:۱۳۹۲۰۹۵
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حسینیه تابناک

حبیبی ؛ سجاد محمدی

در جشن ولادت حضرت محمد (ص) نماهنگ حبیبی را با نوای کربلایی سجاد محمدی می‌بینید و می‌شنوید.

یا نبی الله یا محمد
یا رسول الله یا محمد

اگه جونمو واسه تو قربونی کنم
آره بازم به خدا کمه کمه
آره هر جایی رو که میبینم
توی دنیا خاطرخواهتن یه عالمه

محمد حبیبی طبیبی
محمد طبیبی حبیبی

حبیبی حبیبی حبیبی ...

شب شوق و شب وجد و
شب شور و شب پیدایش نور و
شب تکرار تجلای رسولان الهی
رسد از ارض و سما و ملک و حور گواهی

که شب هجر سرآمد
سحر آمد سحر آمد
خبر آمد خبر آمد

دور شه چشمی که نمیتونه ببینه
مایه فخر تموم مسلمینه
عشق ما و عشق خدا و
عشق تمام مردم روی زمینه

رحمت للعالمینه ...

حبیبی حبیبی حبیبی ...

یا نبی الله یا محمد
یا رسول الله یا محمد

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حسینیه تابناک میلاد حضرت محمد ویدیو میلاد حضرت رسول فیلم مولودی حضرت محمد رسول الله سجاد محمدی
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