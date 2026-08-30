خشونت مسلحانه این بار در سوئیس

رسانه‌ها در خبری فوری از تیراندازی طی یک مهمانی در شهر «آرائو» در سوئیس گزارش دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش رویترز، پلیس سوئیس خبر داده که در نتیجه این خشونت مسلحانه چند نفر «قربانی» (کشته یا زخمی) شده‌اند.

منابع محلی سوئیسی از قبیل روزنامه بلیک خبر دادند که «چندین قربانی در تیراندازی در یک مهمانی رِیو در شهر آرائو سوئیس گزارش شده است.

ذکر این توضیح ضروری است که در زبان انگلیسی از واژه قربانی برای اطلاق به افراد کشته یا زخمی در نتیجه یک حادثه یا خشونت استفاده می‌شود.

روزنامه سوئیسی بلیک به نقل از پلیس گزارش داد که این خشونت مسلحانه در پی تیراندازی در یک مهمانی در شهر آرائو، صورت گرفته است.



با گذشت ساعتی از انتشار خبرهای اولیه تیراندازی، پلیس این شهر شمالی سوئیس خبر داد که در این خشونت مسلحانه یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند.

پلیس محلی سوئیس با بیان اینکه «جستجو برای یافتن عاملان این حادثه که هویت آنها در حال حاضر ناشناخته است، در حال انجام است»، افزود که انگیزه‌ها و شرایط منجر به تیراندازی هنوز مشخص نیست.