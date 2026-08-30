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دستگیری عامل ارتباطی شبکه‌های معاند در تهران

بررسی‌های پلیس نشان می‌داد متهم با برقراری ارتباط با برخی رسانه‌های ضدایرانی، اطلاعات و اخبار مورد نظر خود را در اختیار آنها قرار می‌داده و در این مسیر، محتوایی با مضامین کذب و سیاه‌نمایانه منتشر میشده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۸۹
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دستگیری معاند

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از دستگیری فردی در شهرستان رباط‌کریم خبر داد که بنا بر اعلام این نهاد، با عناصر جاسوسی خارج از کشور و برخی رسانه‌های معاند و صهیونیستی در ارتباط بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه شهرستان رباط‌کریم طی یک عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق امنیتی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

بر اساس این گزارش، فرد دستگیرشده از طریق ارسال تصاویر و اطلاعات مربوط به لحظات اصابت به اماکن نظامی، با شبکه‌های سلطنت‌طلب، شبکه ایران اینترنشنال و برخی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده و اقدام به انتقال اطلاعات می‌کرده است.

سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد که پس از دستگیری این فرد و تکمیل مستندات و مدارک لازم، پرونده وی با دستور مقام قضایی به جریان افتاده و متهم برای طی مراحل قانونی روانه زندان شده است.

در این اطلاعیه همچنین از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه رفتار، فعالیت یا موارد مشکوک امنیتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه گزارش کنند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.
 

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