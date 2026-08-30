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آخرین وضعیت جاده‌های شمالی

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس و ترافیک نیمه‌سنگین در سه‌راهی چلاو محور هراز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۸۶
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ترافیک

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس و ترافیک نیمه‌سنگین در سه‌راهی چلاو محور هراز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت راه‌های کشور در روز هشتم شهریورماه اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

محبی ادامه داد: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، تردد روان گزارش می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، ضمن توجه به توصیه‌های پلیس، سفر ایمنی داشته باشند.

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برچسب ها
پلیس راه ترافیک جاده ای جاده های شمال جاده چالوس خبر فوری فراجا
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