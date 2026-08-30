واکنش متفاوت مپکوئست و گوگلمپس به فرمان ترامپ
به گزارش تابناک؛ این اقدام در پی تشدید تنشها پس از شکست مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا صورت گرفته است. ترامپ پیشتر نیز این ایده را در روزهای منتهی به امضای فرمان مطرح کرده بود.
واکنش مپکوئست: «نام را عوض نمیکنیم»
سرویس نقشهبرداری قدیمی مپکوئست (MapQuest) با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که نام دریاچه انتاریو را تغییر نخواهد داد. این شرکت با بهاشتراکگذاری تصویری که همچنان نام «دریاچه انتاریو» را نشان میداد، نوشت:
«ما نام دریاچه انتاریو را تغییر نمیدهیم. هر نامی که دوست دارید، بهسلیقهٔ خودتان به آن بدهید: gulfof.mapquest.com/lakeontario»
مپکوئست حتی با راهاندازی یک ابزار تولید نام، به کاربران اجازه داد خودشان نام دریاچه را تغییر دهند و از آنها خواست که نتیجهٔ کار را با هشتگ مپکوئست به اشتراک بگذارند.
گوگل مپس چه خواهد کرد؟
سؤال اصلی حالا این است: آیا گوگل مپس از فرمان ترامپ پیروی خواهد کرد؟ پیشتر، وقتی ترامپ در سال ۲۰۲۵ نام خلیج مکزیک را به «خلیج آمریکا» تغییر داد، گوگل اعلام کرد که بهروزرسانی نقشههای خود پس از تغییر در منابع رسمی دولت آمریکا، با «رویههای دیرینهٔ» این شرکت همخوانی دارد.
با وجود این سابقه، هنوز مشخص نیست گوگل مپس در قبال دریاچه انتاریو چه رویکردی در پیش خواهد گرفت و آیا نام جدید را در نقشههای خود نمایش میدهد یا خیر.