رکورد ملی پرتاب نیزه بانوان شکسته شد

زهرا نجفی در مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز با ثبت پرتاب ۵۲.۳۵ متر، رکورد ملی این ماده را که پیش‌تر با ۵۱.۸۸ متر در اختیار مانا حسینی بود، جابه‌جا کرد.

زهرا نجفی پرتابگر تیم لرستان در دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز، رکورد پرتاب نیزه بانوان ایران را شکست و حد نصاب جدیدی برای این ماده به ثبت رساند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در جریان دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور با عنوان گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت که به میزبانی شیراز در ورزشگاه حافظیه درحال برگزاری است، زهرا نجفی در ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد ۵۲ متر و ۳۵ سانتی‌متر، رکورد ایران را جابه‌جا کرد.

پیش از این، رکورد پرتاب نیزه بانوان ایران با حد نصاب ۵۱ متر و ۸۸ سانتی‌متر در اختیار مانا حسینی از استان البرز بود که نجفی با عبور از این رکورد، نام خود را به عنوان رکورددار جدید این ماده ثبت کرد.

دومین رکوردشکنی در بخش بانوان

این دومین رکوردشکنی بخش بانوان در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز است؛ پیش از این و در نخستین روز رقابت‌ها نیز فائزه آشورپور در ماده ۱۰۰ متر با مانع با ثبت زمان ۱۳ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه رکورد ایران را شکست.

رکورد پیشین این ماده با زمان ۱۳ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه در اختیار الناز کمپانی، دونده شیرازی، بود.

مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان از روز جمعه با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ تیم به میزبانی استان فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شده و رقابت‌های بخش بانوان بعد از ظهر امروز (شنبه) با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به پایان می‌رسد.

رقابت‌های بخش مردان نیز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۹ و ۱۰ شهریورماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.