اینتر میامی در یک بازی پرگل مقابل مونترال به پیروزی رسید و لیونل مسی با زدن ۴ گل، ستاره اصلی مسابقه بود.

اینتر میامی بامداد یکشنبه در دیداری یک‌طرفه از رقابت‌های MLS میزبان سی‌اف مونترال بود و با درخشش خیره‌کننده لیونل مسی، حریف کانادایی خود را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد. مسی در این مسابقه چهار بار گلزنی کرد و یک پاس گل نیز به نام خود ثبت کرد تا شب فراموش‌نشدنی دیگری را برای هواداران اینتر میامی رقم بزند.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری: اینتر میامی بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۲۰ به گل نخست رسید. کاسمیرو روی ارسال تلاسکو سگویا از روی ضربه کرنر، با ضربه سر دروازه مونترال را باز کرد. با این حال، میهمان در دقیقه ۳۷ توسط فابیان هربرز کار را به تساوی کشاند. پاسخ میزبان اما خیلی زود از راه رسید. لیونل مسی در دقیقه ۴۰ با یک ضربه آزاد که پس از برخورد با مدافعان مسیرش تغییر کرد، بار دیگر اینتر میامی را پیش انداخت تا نیمه نخست با برتری تیم میزبان به پایان برسد.

نمایش درخشان مسی در نیمه دوم به اوج رسید. ستاره آرژانتینی در دقیقه ۵۲ با حرکتی انفرادی و عبور از میان مدافعان مونترال، گل سوم تیمش را به ثمر رساند. او سپس در دقیقه ۸۰ با یک پاس دقیق، لوئیس سوارز را در موقعیت گلزنی قرار داد تا مهاجم اروگوئه‌ای چهارمین گل اینتر میامی را ثبت کند.

مسی سه دقیقه بعد با ضربه‌ای چیپ و حساب‌شده، دروازه‌بان مونترال را مغلوب کرد و هت‌تریک خود را تکمیل کرد. روند گلزنی اینتر میامی در دقایق پایانی ادامه یافت و الکساندر شاو ۱۸ ساله در دقیقه ۸۹ نخستین گل خود در MLS را به ثمر رساند. با این حال، آخرین ضربه را باز هم مسی زد. فوق‌ستاره آرژانتینی در دقیقه ششم وقت اضافه با یک ضربه آزاد تماشایی، چهارمین گل شخصی خود و هفتمین گل اینتر میامی را وارد دروازه مونترال کرد تا شبی تاریخی را با آماری خیره‌کننده به پایان برساند. مسی با چهار گل و یک پاس گل، بی‌تردید ستاره اول این مسابقه بود و اینتر میامی نیز با این پیروزی پرگل به روند پنج مسابقه بدون برد خود پایان داد.