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انفجار بزرگ در پالایشگاه روسیه

اوکراین شب گذشته با یک حمله پهپادی، پالایشگاه نفت کیریشی روسیه را به آتش کشید.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۷۸
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انفجار در پالایشگاه

پهپادهای اوکراین، پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای روسیه در کیریشی را منفجر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پالایشگاه کیریشی می‌تواند حدود 400000 بشکه نفت در روز را فرآوری کند و به ویژه برای گازوئیل مهم است.

تصاویر منتشرشده، شعله‌های سرخ را بر فراز واحدهای تولیدی این پالایشگاه نشان می‌دهد؛ حمل‌های که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند زنجیره تأمین بنزین و گازوئیل روسیه را برای هفته‌ها مختل کند.

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برچسب ها
انفجار اوکراین پالایشگاه پالایشگاه کیریشی تولید نفت بنزین خبر فوری روسیه
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