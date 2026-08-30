تغییر وزیر دفاع کره شمالی در پی تغییرات نظامی

طبق خبر روز یکشنبه خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، کیم سونگ گی که پیش از این ریاست اداره کل سیاسی ارتش خلق کره را بر عهده داشت، به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور منصوب شده است.

رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند در پی تغییرات گسترده در سطوح عالی فرماندهی نظامی این کشور، «کیم سونگ گی» به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب و جایگزین «نو کوانگ چول» شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، نو کوانگ چول علاوه بر کنار رفتن از سمت وزارت دفاع، از عضویت در کادر رهبری مرکزی حزب کارگران کره نیز برکنار و به سمت معاون اول اداره صنایع تسلیحاتی کمیته مرکزی این حزب منصوب شده است.

این تغییر و تحولات در دومین نشست نهمین دوره کمیسیون نظامی مرکزی حزب کارگران کره که روز شنبه به ریاست کیم جونگ اون، رهبر این کشور برگزار شد، به تصویب رسیده است.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی جزئیات بیشتری درباره دلایل این جابجایی منتشر نکرده است.

نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از انجام مجموعه آزمایش‌های تسلیحاتی جدید کره شمالی خبر داده بود که به گفته تحلیلگران، نشان‌دهنده تلاش پیونگ‌یانگ برای بهره‌گیری از تجربه‌های درگیری‌های خاورمیانه و تدوین راهبرد نظامی تازه است. مقام‌های کره جنوبی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند.