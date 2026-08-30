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هشدار احتمال سیل در ۶ استان کشور

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی معابر در ۶ استان کشور هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۷۱
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سیل

به گزارش تابناک، امید محترمی شنبه شب هفتم شهریور ۱۴۰۵ در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا از صدور هشدار سطح نارنجی در روز یکشنبه و دوشنبه برای برخی استان های کشور خبر داد.

وی ادامه داد: احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و ارتفاعات شمالی استان های کردستان و زنجان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وجود دارد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران به شهروندان این مناطق توصیه کرد، از تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنتد

محترمی همچنین از آماده باش ستادهای مدیریت بحران در این استان ها خبر داد.

وی گفت: در این مناطق به مردم هشدار داده می شود که روز یکشنبه و دوشنبه از اتراق و تردد در بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پلها خودداری کرده و برای مقابله با صاعقه و سیل احتمالی آماده باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: رگبار شدید باران، آبگرفتگی، صاعقه و بادهای شدید پدیده غالب در این مناطق خواهد بود و در این مدت عشایر در تردد و جابجایی از مسیل ها و رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

محترمی ادامه داد: همچنین کوهنوردان از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی اجتناب کنند.

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