روابط عمومی آتش‌نشانی تبریز از وقوع آتش‌سوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی خبر داد و گفت: این حریق که مربوط به برگ درختان و ضایعات موجود در محل بود، به سرعت مهار شد.

به گزرش تابناک، سیامک نوروزی، مسئول روابط عمومی آتش‌نشانی تبریز اظهار کرد: آتش‌سوزی شامگاه شنبه در محدوده ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی رخ داده بود که نیروهای آتش‌نشانی در محل حاضر شده و حریق را مهار کردند.

وی افزود: حریق مربوط به برگ درختان و موارد مشابه بوده و مورد خاصی گزارش نشده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی مهار شده و در این حادثه خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.