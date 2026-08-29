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آتش‌سوزی در محوطه پارک ائل‌باغی تبریز

روابط عمومی آتش‌نشانی تبریز از وقوع آتش‌سوزی در ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی خبر داد و گفت: این حریق که مربوط به برگ درختان و ضایعات موجود در محل بود، به سرعت مهار شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۶۶
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آتش سوزی

به گزرش تابناک، سیامک نوروزی، مسئول روابط عمومی آتش‌نشانی تبریز اظهار کرد: آتش‌سوزی شامگاه شنبه در محدوده ورودی چاوان و محوطه پارک ائل‌باغی رخ داده بود که نیروهای آتش‌نشانی در محل حاضر شده و حریق را مهار کردند.

وی افزود: حریق مربوط به برگ درختان و موارد مشابه بوده و مورد خاصی گزارش نشده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی مهار شده و در این حادثه خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.

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تبریز آتش سوزی ائل باغی مهار اتش آتش نشانی
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