آتش سوزی شدید پژو آردی در اتوبان کاشان - قم

به گزارش تابناک، کاشان -روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی پژو آردی در کیلومتر ۱۵ اتوبان کاشان–قم دچار حریق شد و متأسفانه خودرو به‌طور کامل طعمه آتش شد؛ در این حادثه راننده خودرو که تنها سرنشین آن بود، خوشبختانه در سلامت کامل از خودرو خارج شد.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ سازمان، به‌عنوان نزدیک‌ترین ایستگاه به محل، برای اطفای حریق به محل اعزام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: با توجه به اینکه محل حادثه در فاصله ۱۵ کیلومتری نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی قرار داشت، حریق پیش از رسیدن آتش‌نشانان گسترش پیدا کرده و بخش‌های مختلف خودرو را دربر گرفته بود.

وی با اشاره به اینکه راننده خودرو یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی به همراه داشت و در لحظات اولیه برای مهار حریق از آن استفاده کرد، گفت: با وجود اقدام به‌موقع راننده، شدت و سرعت گسترش آتش بیشتر از ظرفیت خاموش‌کننده بوده و امکان مهار کامل حریق فراهم نشد.

فدایی تأکید کرد: همراه داشتن کپسول آتش‌نشانی در خودرو بسیار ضروری است و در بسیاری از موارد می‌تواند در همان لحظات ابتدایی از گسترش آتش جلوگیری کند؛ با این حال، انتخاب خاموش‌کننده مناسب، شارژ و آماده‌به‌کار بودن آن و همچنین آشنایی رانندگان با نحوه استفاده صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی درباره علت این حادثه نیز گفت: بررسی‌های اولیه احتمال نشتی سوخت را به‌عنوان یکی از عوامل بروز حریق مطرح می‌کند، اما علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی و کارشناسی کمیته علت‌یابی اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان در پایان از مالکان خودروها خواست بازدیدهای دوره‌ای را جدی بگیرند و به‌ویژه سیستم سوخت‌رسانی، اتصالات و شیلنگ‌های سوخت و همچنین سیم‌کشی خودرو را به‌طور منظم بررسی کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.