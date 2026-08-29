النصر با حضور مهدی قایدی شکست خورد

النصر در دیداری که مهدی قایدی به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد برابر العین شکست خورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ در ادامه هفته سوم رقابت‌های لیگ امارات یک بازی برگزار شد.

در این دیدار العین مدافع عنوان قهرمانی از النصر پذیرایی کرد که این بازی با پیروزی ۲ بر یک العین به پایان رسید.

مهدی قایدی ستاره ایرانی النصر در دقیقه ۶۵ و در حالی که بازی دو بر یک به سود العین بود وارد زمین شد و نقشی در جریان بازی نداشت.

النصر در فصل جاری لیگ امارات عملکرد خوبی نداشته است و از سه بازی خود تنها ۴ امتیاز کسب کرده و در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار دارد.