عاملان تیراندازی در ملکشاهی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی از شناسایی و دستگیری دو عامل تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سرهنگ مجتبی مهدیان فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی، شامگاه شنبه هفتم شهریورماه در ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و به‌کارگیری شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی دو عامل تیراندازی شدند و متهمان با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، دو قبضه سلاح گرم غیرمجاز کشف و ضبط شد.

مهدیان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با هشدار نسبت به استفاده از سلاح در مراسم و مجالس، خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی و افرادی که با استفاده از سلاح موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان تأکید کرد: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه اقدام مجرمانه یا تیراندازی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.