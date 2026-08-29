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عاملان تیراندازی در ملکشاهی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی از شناسایی و دستگیری دو عامل تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۶۲
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اینفوگرافیک

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سرهنگ مجتبی مهدیان فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی، شامگاه شنبه هفتم شهریورماه در ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و به‌کارگیری شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی دو عامل تیراندازی شدند و متهمان با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، دو قبضه سلاح گرم غیرمجاز کشف و ضبط شد.
مهدیان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با هشدار نسبت به استفاده از سلاح در مراسم و مجالس، خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی و افرادی که با استفاده از سلاح موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان تأکید کرد: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه اقدام مجرمانه یا تیراندازی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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خوزستان ملکشاهی مراسم عروسی تیراندازی عاملان تیراندازی دستگیری
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