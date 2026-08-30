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دعوای سازنده چت‌جی‌پی‌تی با مالک اسپیس ایکس!

اپن‌ای‌آی، سازنده چت‌جی‌پی‌تی، دسترسی «کرسیِر» به مدل‌های هوش مصنوعی خود را قطع می‌کند؛ ابزاری که اکنون متعلق به اسپیس‌ایکسِ ایلان ماسک است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۶۱
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چت جی پی تی

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، اپن‌ای‌آی قصد دارد ارائه مدل‌های هوش مصنوعی خود به «کرسیِر»، ابزار برنامه‌نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی که اکنون تحت مالکیت اسپیس‌ایکس قرار دارد، متوقف کند؛ تصمیمی که بار دیگر اختلاف طولانی‌مدت میان ایلان ماسک و مدیران اپن‌ای‌آی را به کانون توجهات بازگردانده است.

اپن‌ای‌آی اعلام کرده است که ارائه مدل‌های هوش مصنوعی به کرسیِر را از ۱۲ نوامبر متوقف خواهد کرد. این شرکت دلیل تصمیم خود را نگرانی درباره نحوه استفاده اسپیس‌ایکس از فناوری‌های اپن‌ای‌آی و تجربه قبلی از نقض مفاد قرارداد توسط برخی شرکت‌های متعلق به ماسک عنوان کرده است. اپن‌ای‌آی همچنین گفته پس از تغییر مالکیت کرسیِر، براساس مفاد قرارداد فرصت محدودی برای پایان دادن به همکاری داشته است.

کرسیِر پیش‌تر توسط شرکت «انیشِفیر»، توسعه‌دهنده این ابزار، اداره می‌شد، اما اسپیس‌ایکس در ماه جاری میلادی مالکیت آن را در معامله‌ای سهامی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار نهایی کرد. پس از این تغییر مالکیت، اپن‌ای‌آی تصمیم گرفته دسترسی کرسیِر به مدل‌های خود را قطع کند و تاریخ پیشنهادی برای توقف خدمات را ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که رابطه میان ایلان ماسک و اپن‌ای‌آی از مدت‌ها قبل پرتنش بوده است. اختلاف دو طرف در سال جاری میلادی به دادگاهی بر سر شکایت حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری ماسک علیه اپن‌ای‌آی نیز کشیده شد؛ پرونده‌ای که هیئت منصفه در نهایت به دلیل طرح دیرهنگام آن علیه ماسک رأی داد.

در واکنش به تصمیم اپن‌ای‌آی، ماسک با لحنی تند از سم آلتمن و گرگ براکمن، مدیران ارشد اپن‌ای‌آی، انتقاد کرد و آنها را «غیرقابل اعتماد» خواند. در مقابل، مایکل تروئل، از بنیان‌گذاران کرسیِر و مدیر فعلی در اسپیس‌ایکس، اعلام کرده که کرسیِر همچنان در حال مذاکره با تیم اپن‌ای‌آی برای حل این اختلاف است.

همزمان، آنتروپیک که رقیب اپن‌ای‌آی محسوب می‌شود، اعلام کرده قصد دارد ظرفیت پردازشی بیشتری برای پشتیبانی از مدل‌های کلاود در ابزارهای کرسیِر فراهم کند. این موضوع می‌تواند به کرسیِر کمک کند بخشی از وابستگی خود به مدل‌های اوپن‌ای‌آی را جبران کند.

اپن‌ای‌آی همچنین به سابقه همکاری خود با شرکت‌های ماسک اشاره کرده و گفته شبکه اجتماعی «ایکس» پس از خرید توسط ماسک، مفاد قراردادش با اپن‌ای‌آی را نقض کرده است. از نگاه اپن‌ای‌آی، همکاری با شرکت بزرگی مانند اسپیس‌ایکس نیازمند قراردادهای اختصاصی و سازوکارهایی برای اطمینان از رعایت شرایط استفاده و الزامات ایمنی است.

به این ترتیب، تغییر مالکیت کرسیِر از یک معامله بزرگ در صنعت فناوری به عاملی برای باز شدن دوباره یکی از مهم‌ترین اختلافات میان ماسک و اپن‌ای‌آی تبدیل شده است؛ اختلافی که اکنون مستقیماً به ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده برنامه‌نویسان نیز کشیده شده است.

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برچسب ها
چت جی پی تی اوپن ای آی ایلان ماسک اسپیس ایکس هوش مصنوعی
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