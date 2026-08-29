پیام قالیباف برای قهرمانی تیم والیبال نوجوانان
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران، به شرح زیر است.
«قهرمانی پرافتخار تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران در رقابتهای جهانی و پیروزی مقتدرانه برابر فرانسه در دیدار نهایی، بار دیگر نام بلند ایران اسلامی را بر بام جهان نشاند و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در قلب خلیج فارس به اهتزاز درآورد.
جوانان ایرانی ثابت کردند هرگاه دانش و توان فنی با غیرت ملی، اراده و روحیه قهرمانی درهم میآمیزد، هیچ میدان بزرگی برای فرزندان ایران دستنیافتنی نیست.
فرزندان شایسته والیبال ایران با این افتخار، دل میلیونها ایرانی را شاد کردند و بار دیگر نشان دادند که سرمایه حقیقی این کشور، جوانان بااستعداد و مؤمنی هستند که میتوانند در هر میدان و در هر شرایطی برای ایران و ایرانی افتخار بیافرینند و یک بار دیگر به همه یادآوری کردند ایران، با جوانانش، برای افتخارآفرینی در هیچ میدانی محدودیتی نمیشناسد.
این قهرمانی باشکوه را به بازیکنان عزیز، کادر فنی، خانواده بزرگ والیبال، مدیران و دستاندرکاران فدراسیون و بهویژه ملت بزرگ ایران تبریک میگویم و از تلاشهای همه افرادی که در رقم خوردن این موفقیت نقش داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم و برای جوانان غیور والیبال ایران آیندهای روشن و پرافتخار آرزومندم.»