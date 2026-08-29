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بازگشت کارکنان «ناو لاوان» به کشور پس از ۷ ماه

کارکنان ناو پشتیبانی «لاوان» نیروی دریایی ارتش پس از هفت ماه، به کشور بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۵۸
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نیروی دریایی ارتش

به گزارش تابناک، کارکنان ناو پشتیبانی «لاوان» که در قالب ناوگروه ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اوایل بهمن‌ماه سال گذشته برای انجام مأموریت دریانوردی اعزام شده بودند، پس از هفت ماه، به کشور بازگشتند.

بازگشت کارکنان ناوگروه ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش به کشور، با همکاری و هماهنگی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش و پس از هفت ماه، با موفقیت انجام شد.

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برچسب ها
نیروی دریایی ارتش ناو لاوان ماموریت دریایی ناوگروه
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