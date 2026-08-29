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مهدی تارتار پس از برد ملوان زیر سرم رفت!

سرمربی پرسپولیس پس از بازی برابر ملوان به دلیل ناخوش بودن حال خود در نشست خبری حاضر نشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۵۷
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مهدی تارتار

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر میزبان ملوان بندرانزلی بود که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی حاضر نشد. مهدی تارتار پس از برتری برابر ملوان دچار افت فشار شده و به زیر سرم رفته است. مدیر رسانه و کریم باقری، مربی پرسپولیس با اعلام این خبر از خبرنگاران عذرخواهی کردند و سپس کریم باقری، نشست خبری را برگزار کرد و پاسخگوی خبرنگاران بود

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برچسب ها
پرسپولیس مهدی تارتار سرمربی لیگ برتر مسابقه فوتبال ملوان بندرانزلی
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