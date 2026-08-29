مهدی تارتار پس از برد ملوان زیر سرم رفت!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر میزبان ملوان بندرانزلی بود که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی حاضر نشد. مهدی تارتار پس از برتری برابر ملوان دچار افت فشار شده و به زیر سرم رفته است. مدیر رسانه و کریم باقری، مربی پرسپولیس با اعلام این خبر از خبرنگاران عذرخواهی کردند و سپس کریم باقری، نشست خبری را برگزار کرد و پاسخگوی خبرنگاران بود