انفجار مرگبار یک کارگاه در بزرگراه آزادگان
به گزارش تابناک، جلال ملکی در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۹ و یک دقیقه امشب یک مورد حادثه انفجار در یک کارگاه به آدرس بزرگراه آزادگان به سمت شرق، ابتدای جاده فیروز بهرام اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به نزدیک بودن یکی از ایستگاهها به محل حادثه، اولین گروه آتشنشانی در کمتر از دو دقیقه به محل رسید و مشاهده کرد که در یک گاراژ با کاربریهای مختلف، یک تانکر، یک مخزن محل نگهداری مایعات قابل اشتعال و سریعالاشتعال وجود داشته است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: کارگران مشغول انجام اقدامات حرارتی مانند برشکاری و فلزکاری روی این تانکر بودند. ظاهراً تانکر خالی بوده، اما مقداری کف آن تانکر وجود داشته که همین مقدار میتوانسته برای تبدیل شدن به بخارات و تجمع بخارات کافی باشد. به یکباره انفجاری رخ میدهد، این مخزن و تانکر دچار انفجار و شعلهوری میشود.
ملکی گفت: دو کانکس کوچک، حدوداً ۶ متری، که در فاصله چند متری از همان تانکر قرار داشتند نیز دچار آتشسوزی شدند. وی افزود: یک کارگر ۲۱ ساله اتباع خارجی که مشغول کار فرزکاری روی همان تانکر بود، دچار مصدومیت شدید شد که پس از حضور عوامل اورژانس مشخص شد این فرد در لحظات اولیه جان خود را از دست داده است. همچنین یک مرد ایرانی ۳۰ ساله از ناحیه پا دچار مصدومیت شد که تحویل عوامل اورژانس شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اظهار کرد: محل حادثه تحویل مالکان و عوامل انتظامی شد و کارشناسان نیز برای بررسی دقیقتر علت حادثه در محل حضور پیدا کردند. عملیات در ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه به پایان رسید و آتشنشانان به ایستگاههای خود مراجعت کردند.
ملکی در پایان با اشاره به علت وقوع چنین حوادثی گفت: معمولاً این اتفاقات زمانی رخ میدهد که بخواهند یک تانکر، بهخصوص تانکرهایی که محل نگهداری مایعات قابل اشتعال، انفجار و سریعالاشتعال هستند، مورد عملیات حرارتی قرار دهند. اگر داخل این تانکرها بنزین یا هر مادهای که قابلیت اشتعال و انفجار داشته باشد وجود داشته باشد، این مواد میتوانند به بخارات و گاز تبدیل شوند و بر اثر رسیدن شعله و جرقه یا انجام کارهای حرارتی مانند برشکاری، فرزکاری و ارهکاری، باعث وقوع آتشسوزی و انفجار شوند. باید این مسائل را مدنظر قرار داد تا از وقوع این حوادث ناراحتکننده جلوگیری شود.