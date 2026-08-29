ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پیام پزشکیان به سران کشورهای اسلامی

رئیس‌جمهور در پیامی سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم(ص)، را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت و با تأکید بر پیام صلح و امنیت پیامبر اعظم(ص) برای جهانیان ، اظهار امیدواری کرد با تکیه بر ایمان و اراده مشترک مسلمانان، شاهد تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۵۳
| |
537 بازدید
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیام تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مظهر و عصاره صفات الهی به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد: مفتخریم در امت پیامبری زیست می کنیم که پیام آور صلح و امنیت برای همه جهانیان است، پیامبری که نام دینش صلح و سلم و لقبش رحمت عالمیان است، رسولی که فلک را قدر و منزلت بخشیده و سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و مظهر عالی ترین نمونه اخلاق و سجایای ارزشمند انسانی، همچون چراغی روشنایی بخش و هدایت گر مسیر پرتلاطم بشر در جهان بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش  وحدت و همبستگی میان امت اسلامی، افزود: امیدوارم به یمن و برکت این ایام خجسته و با استعانت از سیره گرانمایه رسول اکرم (ص)،‌ امینانی باشیم که امنیت، عدالت و آشتی را برای جهان پهناور و به ویژه کشورهای اسلامی به ارمغان می آورند و با تکیه بر عزم، اراده و ایمان مشترک همه مسلمین جهان، بیش از پیش شاهد وحدت و همبستگی میان امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تبریک ولادت پیامبر هفته وحدت
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: شکست دشمنان، ثمره وحدت بود
پزشکیان: گفتگو می‌کنیم ولی تسلیم نمی‌شویم
پیام رهبر معظم انقلاب فردا منتشر می‌شود
پیام پزشکیان به مردم و سران کشورهای اسلامی
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8T
tabnak.ir/005q8T