پیام پزشکیان به سران کشورهای اسلامی

رئیس‌جمهور در پیامی سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم(ص)، را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت و با تأکید بر پیام صلح و امنیت پیامبر اعظم(ص) برای جهانیان ، اظهار امیدواری کرد با تکیه بر ایمان و اراده مشترک مسلمانان، شاهد تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیام تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مظهر و عصاره صفات الهی به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد: مفتخریم در امت پیامبری زیست می کنیم که پیام آور صلح و امنیت برای همه جهانیان است، پیامبری که نام دینش صلح و سلم و لقبش رحمت عالمیان است، رسولی که فلک را قدر و منزلت بخشیده و سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و مظهر عالی ترین نمونه اخلاق و سجایای ارزشمند انسانی، همچون چراغی روشنایی بخش و هدایت گر مسیر پرتلاطم بشر در جهان بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش وحدت و همبستگی میان امت اسلامی، افزود: امیدوارم به یمن و برکت این ایام خجسته و با استعانت از سیره گرانمایه رسول اکرم (ص)،‌ امینانی باشیم که امنیت، عدالت و آشتی را برای جهان پهناور و به ویژه کشورهای اسلامی به ارمغان می آورند و با تکیه بر عزم، اراده و ایمان مشترک همه مسلمین جهان، بیش از پیش شاهد وحدت و همبستگی میان امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.