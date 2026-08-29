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ترامپ خواستار تغییر مدیریت و مجریان CNN شد!

رئیس‌ جمهوری آمریکا در ادامه انتقادات و حملات خود به رسانه های آمریکایی در پی انتشار گزارش ها و نظرسنجی ها درباره کاهش محبوبیتش به ویژه پس از جنگ علیه ایران، خواستار تغییر مدیریت و مجریان شبکه سی‌ان‌ان وابسته به دموکرات‌ها شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۵۲
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ روز شنبه به وقت شرق آمریکا در شبکه تروث سوشال خود مدعی شد: شبکه سی‌ان‌ان در یک مارپیچ مرگ قرار دارد و شبکه ام‌اس ناو (نام جدید شبکه ام اس دی ان سی) نیز همین وضعیت را دارد؛ واقعا تقریبا هیچ‌کس، هیچ‌کدام از این دو شبکه را تماشا نمی‌کند!

رئیس جمهوری آمریکا در عین حال افزود: بهترین چهره سی‌ان‌ان، هری انتن، نظرسنج و تحلیلگر افکار عمومی است چون حاضر شد، نشان دهد دونالد جی. ترامپ ۶ برابر آبراهام لینکلن، جرج واشنگتن یا هر رئیس‌جمهور دیگری محبوبیت دارد. او اعتبار دارد (اخراجش نکنید!).

ترامپ گفت: شبکه سی‌ان‌ان را می‌توان با مدیریت و مجریان جدید احیا کرد اما ام اس ناو را نمی‌توان! چون یک برند بزرگ هرگز از بین نمی‌رود!

اظهارات ترامپ در حالی است که بر اساس نظرسنجی رویترز و آیپسوس که در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ آگوست (۲۶-۲۳ مرداد) انجام شد، محبوبیت ترامپ به فقط ۳۳ درصد رسیده است. در اوایل ماه جاری میلادی ترامپ ۳۵ درصد محبوبیت داشت.

این کاهش عمدتا به دلیل نامحبوب بودن جنگ آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت بنزین بوده است.

نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان داد که ۶۴ درصد آمریکایی عملکرد ترامپ در کاخ سفید را قبول ندارند و ۸۰ درصد انتظار دارند دخالت آمریکا در امور داخلی ایران برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد؛ موضوعی که کاملا در تضاد با وعده اولیه ترامپ درباره طول کشیدن درگیری نظامی تنها به مدت چند هفته است.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ سی ان ان شبکه تلویزیونی انتقاد شبکه آمریکایی
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