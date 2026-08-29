مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا گفت اگر منبع تغذیه خارجی احیا یا سوخت دیزل اضافی تحویل داده نشود، این نیروگاه هسته‌ای احتمالا ظرف حدود ۱۰ روز با خاموشی کامل مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: بدون احیای برق خارج از سایت یا تحویل سوخت دیزل اضافی در آینده نزدیک، نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا ممکن است ظرف تقریبا ۱۰ روز با خاموشی کامل مواجه شود.

بنا بر این گزارش، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تاکید کرد: دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در تلاش است تا یک منطقه آتش‌بس محلی دیگر ایجاد کند تا تعمیرات خط برق فروسپلاونایا-۱ را در اسرع وقت تسهیل کند. این هفتمین توافق از این دست خواهد بود که از اواخر سال ۲۰۲۵ با میانجیگری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.

چند روز پیش، پس از حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به یک ایستگاه اتوبوس در انرگودار که توسط کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا استفاده می‌شد، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و این حادثه را «جدی‌ترین حادثه در تاریخ این نیروگاه» خواند.