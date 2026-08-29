نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهارم
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی تراکتور و اختلاف یک امتیازی سرخابیها به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۹| |
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به گزارش تابناک، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری ۹ دیدار در ۲ روز به پایان رسید که در مهمترین بازیها، تراکتور با پیروزی برابر چادرملوی اردکان به روند بردهای خود ادامه داد و پرسپولیس هم با کسب سه امتیاز ارزشمند برابر ملوان، خود را در کورس بالانشینان جدول حفظ کرد. استقلال نیز در اهواز برابر فولاد خوزستان متوقف شد.
نتایج ۹ دیدار هفته چهارم لیگ برتر به این شرح است:
چادرملوی ارکان ۰ - ۲ تراکتور
پیکان ۰ - ۰ استقلال خوزستان
نساجی ۰ - ۲ شمسآذر
آلومینیوم ۲ - ۲ خیبر
سپاهان ۲ - ۰ گلگهر
فولاد ۰ - ۰ استقلال
مس شهر بابک ۰ - ۰ صنعتنفت آبادان
فجرسپاسی ۰ - ۰ ذوبآهن
پرسپولیس ۳ - ۰ ملوان
جدول لیگ برتر در پایان هفته چهارم به این شرح است:
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