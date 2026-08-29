ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهارم

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی تراکتور و اختلاف یک امتیازی سرخابی‌ها به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۹
| |
393 بازدید
پرسپولیس

به گزارش تابناک، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری ۹ دیدار در ۲ روز به پایان رسید که در مهم‌ترین بازی‌ها، تراکتور با پیروزی برابر چادرملوی اردکان به روند بردهای خود ادامه داد و پرسپولیس هم با کسب سه امتیاز ارزشمند برابر ملوان، خود را در کورس بالانشینان جدول حفظ کرد. استقلال نیز در اهواز برابر فولاد خوزستان متوقف شد.

نتایج ۹ دیدار هفته چهارم لیگ برتر به این شرح است:

چادرملوی ارکان ۰ - ۲ تراکتور

پیکان ۰ - ۰ استقلال خوزستان

نساجی ۰ - ۲ شمس‌آذر

آلومینیوم ۲ - ۲ خیبر

سپاهان ۲ - ۰ گل‌گهر

فولاد ۰ - ۰ استقلال

مس شهر بابک ۰ - ۰ صنعت‌نفت آبادان

فجرسپاسی ۰ - ۰ ذوب‌آهن

پرسپولیس ۳ - ۰ ملوان

جدول لیگ برتر در پایان هفته چهارم به این شرح است:

جدول لیگ برتر

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر مسابقات فوتبال پرسپولیس استقلال تراکتور جدول لیگ برتر
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برد پرگل پرسپولیس در شب پراشتباه ملوانی‌ها؛ تارتار با آرامش سراغ دربی رفت
استقلال به‌دنبال تغییر زمان دیدار با پیکان
فولاد خوزستان صفر - استقلال صفر؛ توقف آبی‌ها پیش از دربی مقابل شعبه دوم پرسپولیس
خلاصه بازی فولاد - استقلال
نویدکیا: هیچ سرمربی‌ای در دنیا استعفا نمی‌دهد
استوری رامین رضاییان و دعوت از هواداران فولاد
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8P
tabnak.ir/005q8P