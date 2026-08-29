نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهارم

به گزارش تابناک، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری ۹ دیدار در ۲ روز به پایان رسید که در مهم‌ترین بازی‌ها، تراکتور با پیروزی برابر چادرملوی اردکان به روند بردهای خود ادامه داد و پرسپولیس هم با کسب سه امتیاز ارزشمند برابر ملوان، خود را در کورس بالانشینان جدول حفظ کرد. استقلال نیز در اهواز برابر فولاد خوزستان متوقف شد.

نتایج ۹ دیدار هفته چهارم لیگ برتر به این شرح است:

چادرملوی ارکان ۰ - ۲ تراکتور

پیکان ۰ - ۰ استقلال خوزستان

نساجی ۰ - ۲ شمس‌آذر

آلومینیوم ۲ - ۲ خیبر

سپاهان ۲ - ۰ گل‌گهر

فولاد ۰ - ۰ استقلال

مس شهر بابک ۰ - ۰ صنعت‌نفت آبادان

فجرسپاسی ۰ - ۰ ذوب‌آهن

پرسپولیس ۳ - ۰ ملوان

جدول لیگ برتر در پایان هفته چهارم به این شرح است: