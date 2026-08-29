ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اتمام حجت وزیر ورزش با باشگاه‌ها

احمد دنیامالی در مورد نظر باشگاه‌ها برای حضور بازیکنانشان در تیم ملی فوتبال امید گفت: اگر باشگاهی بازیکن ندهد فدراسیون مقرارتی دارد که امیدوارم کار به آنجا نکشد. برای ما تیم ملی مهم‌تر است و برای مربی هم باید اینگونه باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۸
| |
561 بازدید
احمد دنیامالی

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی در مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در مورد همکاری باشگاه‌ها برای موافقت با حضور بازیکنانشان در تیم ملی فوتبال امید گفت: دوستان شرایط تیم ملی را درک می‌کنند. باید یک بحث دو طرفه باشد چون استقلال و تراکتور یک بازی مهم [در لیگ نخبگان آسیا] دارند. از طرفی اولین بازی تیم امید با امارات است. شرایطی را ایجاد کردیم که باشگاه‌ها بازیکنان خود را در اختیار تیم امید بگذارند و نگرانی از این بابت نداریم. 

او ادامه دارد: باشگاهی هم که ندهد فدراسیون مقرارتی دارد که امیدوارم کار به آنجا نکشد. برای ما تیم ملی مهم‌تر است و برای مربی هم باید اینگونه باشد. اساس این کشور بر مبنای تیم ملی است. خوشبختانه فدراسیون و همه باشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و مطمئن هستم که تیم ملی امید این دوره دست پر برمی‌گردد. 

او با بیان اینکه آخرین موفقیتی که داشتیم ۲۰۰۲ بوسان بود، تصریح کرد: این دوره همه دست به دست هم داده‌اند. تیم ما خیلی خوب است و بازیکنان خوبی دارد. همه بازیکنان تیم از بچه‌های ثابت لیگ برتر هستند و قطعا نتایج درخشانی می‌گیرند. 

در ادامه، وزیر ورزش و جوانان در واکنش به شائبه‌های مطرح شده در خصوص یکی از معاونانش بیان کرد: اصلا چنین چیزی صحیح نیست.

وزیر ورزش با بیان اینکه «در دو سال گذشته فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک همه تلاش خود را کردند تا حضوری قوی در بازی‌ها داشته باشیم،» تصریح کرد: علی‌رغم اینکه شاید تحت تاثیر شرایط کشور بودیم اما ورزشی‌ها حوزه‌هایشان را تعطیل نکردند و با قدرت کارهایشان را ادامه دادند. اکنون هم با آمادگی خوبی به اعزام می‌شویم. 

او ادامه داد: به مردم قول می‌دهم که بچه‌های این سرزمین با قدرت در بازی‌ها حضور پیدا می‌کنند. همه الزامات کار فراهم شده است. هر تجربه و دانشی که در ورزش بوده است، سعی کرده‌ایم در کارگروه‌های تخصصی استفاده کنیم. قطعا بچه‌های ما با شرایط خوبی و با دستان پر از مدال از این بازی‌ها برمی‌گردند. 

دنیامالی در مورد حضور زنان در این دوره از بازی‌ها گفت: یادم است در بازی‌های ۲۰۰۶ قطر ۱۵ بانو را اعزام کردیم اما اکنون ۱۰۰ نفر یعنی یک سوم کاروان بانوان هستند و مطمئنم درخشش ویژه‌ای خواهند داشت. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد دنیامالی وزیر ورزش باشگاه ها خرید بازیکن تیم فوتبال امید لیگ نخبگان آسیا هدایت ممبینی
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بررسی مواضع ممبینی و راز موفقیت در فوتبال ایران/ شرم؛ هرگز، وقاحت؛ حتماً
ناراحت مثل عبدی؛ ناامید مثل تیم فوتبال امید/ بی‌برنامگی عجیب فدراسیون فوتبال در مسیر ناگویا
فشار انتخاباتی فدراسیون‌ها یا مطالبه واقعی برای اصلاح مدیریت ورزش؟
عکس: سفر وزیر ورزش و جوانان به کردستان
۱۶ تیم نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شدند
استقلال به‌دنبال تغییر زمان دیدار با پیکان
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟
مقصد نهایی آبی‌ها مشخص شد
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8O
tabnak.ir/005q8O