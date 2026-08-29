احمد دنیامالی در مورد نظر باشگاه‌ها برای حضور بازیکنانشان در تیم ملی فوتبال امید گفت: اگر باشگاهی بازیکن ندهد فدراسیون مقرارتی دارد که امیدوارم کار به آنجا نکشد. برای ما تیم ملی مهم‌تر است و برای مربی هم باید اینگونه باشد.

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی در مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در مورد همکاری باشگاه‌ها برای موافقت با حضور بازیکنانشان در تیم ملی فوتبال امید گفت: دوستان شرایط تیم ملی را درک می‌کنند. باید یک بحث دو طرفه باشد چون استقلال و تراکتور یک بازی مهم [در لیگ نخبگان آسیا] دارند. از طرفی اولین بازی تیم امید با امارات است. شرایطی را ایجاد کردیم که باشگاه‌ها بازیکنان خود را در اختیار تیم امید بگذارند و نگرانی از این بابت نداریم.

او ادامه دارد: باشگاهی هم که ندهد فدراسیون مقرارتی دارد که امیدوارم کار به آنجا نکشد. برای ما تیم ملی مهم‌تر است و برای مربی هم باید اینگونه باشد. اساس این کشور بر مبنای تیم ملی است. خوشبختانه فدراسیون و همه باشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و مطمئن هستم که تیم ملی امید این دوره دست پر برمی‌گردد.

او با بیان اینکه آخرین موفقیتی که داشتیم ۲۰۰۲ بوسان بود، تصریح کرد: این دوره همه دست به دست هم داده‌اند. تیم ما خیلی خوب است و بازیکنان خوبی دارد. همه بازیکنان تیم از بچه‌های ثابت لیگ برتر هستند و قطعا نتایج درخشانی می‌گیرند.

در ادامه، وزیر ورزش و جوانان در واکنش به شائبه‌های مطرح شده در خصوص یکی از معاونانش بیان کرد: اصلا چنین چیزی صحیح نیست.

وزیر ورزش با بیان اینکه «در دو سال گذشته فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک همه تلاش خود را کردند تا حضوری قوی در بازی‌ها داشته باشیم،» تصریح کرد: علی‌رغم اینکه شاید تحت تاثیر شرایط کشور بودیم اما ورزشی‌ها حوزه‌هایشان را تعطیل نکردند و با قدرت کارهایشان را ادامه دادند. اکنون هم با آمادگی خوبی به اعزام می‌شویم.

او ادامه داد: به مردم قول می‌دهم که بچه‌های این سرزمین با قدرت در بازی‌ها حضور پیدا می‌کنند. همه الزامات کار فراهم شده است. هر تجربه و دانشی که در ورزش بوده است، سعی کرده‌ایم در کارگروه‌های تخصصی استفاده کنیم. قطعا بچه‌های ما با شرایط خوبی و با دستان پر از مدال از این بازی‌ها برمی‌گردند.

دنیامالی در مورد حضور زنان در این دوره از بازی‌ها گفت: یادم است در بازی‌های ۲۰۰۶ قطر ۱۵ بانو را اعزام کردیم اما اکنون ۱۰۰ نفر یعنی یک سوم کاروان بانوان هستند و مطمئنم درخشش ویژه‌ای خواهند داشت.