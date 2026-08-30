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آغوش نجات‌بخش دوقلو‌های نارس + عکس

دوقلو‌های نارس آمریکایی که ۱۲ هفته زودتر متولد شده بودند، با در آغوش گرفتن یکدیگر در انکوباتور، یکی از مشهورترین روایت‌های پزشکی از تأثیر تماس پوستی را رقم زدند؛ روایتی که در آن، آغوش خواهر، علائم حیاتی بریل را بازگرداند.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۷
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نوزادان دوقلو

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، روایت ماندگار «آغوش نجات‌بخش» دوقلو‌های نارس؛ نوزاد نارس خواهر دوقلویش را در آغوش گرفت؛ چند دقیقه بعد علائم حیاتی او برگشت.

داستان «بریل» و «کایری جکسون»، دوقلو‌های نارس آمریکایی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مشهورترین روایت‌های تأثیر تماس میان نوزادان نارس بازگو می‌شود؛ دو خواهری که ۱۲ هفته زودتر از موعد و هرکدام با وزنی حدود ۹۰۰ گرم متولد شدند.

دوقلو‌ها ابتدا در انکوباتور‌های جداگانه قرار گرفتند. وضعیت کایری رو به بهبود رفت، اما بریل با مشکلات جدی تنفسی و افت سطح اکسیژن خون مواجه شد.

زمانی که وضعیت بریل بحرانی شد، پرستاری به نام «گیل کاسپاریان» تصمیم گرفت دو نوزاد را برخلاف روال رایج آن زمان در یک انکوباتور کنار یکدیگر قرار دهد.

لحظاتی بعد، اتفاقی افتاد که تصویرش ماندگار شد؛ کایری دست کوچک خود را دور خواهرش انداخت و پس از آن، وضعیت بریل بهبود یافت، سطح اکسیژن خونش افزایش پیدا کرد، ضربان قلبش منظم‌تر شد و رنگ پوستش به حالت طبیعی بازگشت.

این روایت، امروز به عنوان نمادی از قدرت تماس انسانی و تأثیر عاطفه در فرآیند درمان، به‌ویژه در میان نوزادان نارس، مورد توجه متخصصان قرار گرفته است.

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