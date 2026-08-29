پیامد تهدید به ترور برای «بارون ترامپ»!

بارون ترامپ، پسر رئیس‌جمهور آمریکا پس از مواجه با تهدیدات ترور که به مرحله پیشنهاد مالی هم رسیده، در یک «حباب امنیتی» قرار گرفته و از خانه بیرون نمی‌رود!

به گزارش تانباک، روزنامه نیویورک پست نوشت: بارون ترامپ، پسر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در حالی که دهه سوم زندگی‌اش را آغاز می‌کند، در یک حباب امنیتی، حضور عمومی کمرنگی دارد.

یکی از چهره‌های قدیمی و نزدیک به خانواده ترامپ به این روزنامه آمریکایی گفت: او (بارون) بیرون نمی‌رود و خیلی گوشه‌گیر شده است.

در حالی که دونالد ترامپ از ژوئیه ۲۰۲۴ دست‌کم از سه سوءقصد جان سالم به در برده، پسر کوچک او نیز از توجه این تهدیدات ترور که ناشی از اقدامات پدرش است، در امان نمانده است.

به نوشته نیویورک پست، بارون همچنین عمیقا تحت تأثیر ترور فعال محافظه‌کار چارلی کرک در سپتامبر ۲۰۲۵ قرار گرفت، کسی که با او صمیمی شده بود. بارون هنگام گزارش این خبر، به پدرش، دونالد ترامپ گفت: این اتفاقی است که وقتی بیرون می‌روید، رخ می‌دهد!

دفتر ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا خواستار حفظ حریم خصوصی بارون ۲۰ ساله شد و به روزنامه نیویورک پست گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر، کاخ سفید درخواست کرده است که هرگونه جزئیات مربوط به زندگی خصوصی او از پوشش خبری مستثنی شود.