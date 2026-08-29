ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

انفجارهای جدید در جنوب لبنان / تخریب مرکز سالمندان

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک خانه سالمندان در شهرک حولا در جنوب لبنان را منفجر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۵
| |
582 بازدید
لبنان

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، منابع لبنانی از انجام چند انفجار توسط نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار این شبکه در جنوب لبنان اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در شهرک بیوت السیاد اقدام به انفجار یک محل کرده‌اند.

همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در شهرک طلوسه در جنوب لبنان نیز دست به انفجار زده‌اند.

در همین حال، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک خانه سالمندان در شهرک حولا در جنوب لبنان را منفجر کرده است.

این اقدامات در حالی گزارش می‌شود که تنش و درگیری در مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرآئیل لبنان جنوب لبنان حمله انفجار
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمایت آیت‌الله سیستانی از یتیمان جنگ‌زده لبنان
حملات جدید رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
خلع سلاح حزب‌الله به مرحله حساسی رسید
حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کشته شدن دو نظامی صهیونیست در جنوب لبنان
تداوم حملات متجاوزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان
ادعای مشاور نتانیاهو درباره حضور نظامیان در لبنان
حملات اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه فسفری
حملات شدید رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری
آمار جدید شهدا و  مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8L
tabnak.ir/005q8L