انفجارهای جدید در جنوب لبنان / تخریب مرکز سالمندان
خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک خانه سالمندان در شهرک حولا در جنوب لبنان را منفجر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، منابع لبنانی از انجام چند انفجار توسط نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند.
خبرنگار این شبکه در جنوب لبنان اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در شهرک بیوت السیاد اقدام به انفجار یک محل کردهاند.
همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در شهرک طلوسه در جنوب لبنان نیز دست به انفجار زدهاند.
در همین حال، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک خانه سالمندان در شهرک حولا در جنوب لبنان را منفجر کرده است.
این اقدامات در حالی گزارش میشود که تنش و درگیری در مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.
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