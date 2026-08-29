دو شهید درپی حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در غزه

منابع خبری از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به موتور سیکلتی در منطقه تل الهوی خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، یک منبع در بخش اورژانس و امداد غزه اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به محله تل الهوی واقع در جنوب غربی شهر غزه، چند نفر شهید شدند.

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به موتور سیکلتی در منطقه تل الهوی، در شهر غزه، ۲ نفر شهید و شماری زخمی شدند.

همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که از صبح امروز شنبه در اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۳ نفر شهید و بیش از ۱۰ تن زخمی شدند.