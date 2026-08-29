عراقچی: مقاومت مردم در جنگ ۴۰ روزه یک شگفتی بود
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۷ شهریور ماه در آئین «روایت رحمت» به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) با ادای احترام به مقام شامخ شهدای کشور، گفت: قبل از هر چیز یاد و نام تمامی شهدای این مرز و بوم، شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و بهویژه شهدای حملات اخیر — از کودکان مظلوم مدرسه میناب تا شهدای ناو دنا، شهر لامرد، تکتک رزمندگان پشت لانچرها و در رأس همه آنها رهبر و قائد شهیدمان — را گرامی میداریم.
وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب افزود: بنده این جمله را در محافل مختلف بیان کردهام و بار دیگر تکرار میکنم که ایشان پس از ۷۰ سال مجاهدت در راه خدا، حقیقتاً شایسته مقام رفیع شهادت بودند؛ اما این امر به هیچ عنوان به معنای فراموشی این جنایت بزرگ از سوی ما نخواهد بود.
وزیر امور خارجه همچنین با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: میلاد مبارک پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) را تبریک عرض میکنم؛ پیامبری که برای بشریت رحمت به ارمغان آورد و ما را با زنجیرهایی از نور به مسیر محبت، اخوت و برادری هدایت فرمود.
در عرصه مذاکره و دیپلماسی به نقطهای رسیدیم که همه دنیا عزت و افتخار مردم ایران را تحسین کرد
وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد: «چهار، پنج جمله در خصوص جنگ و قواعد جنگ از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که به اندازه مجموع کنوانسیونهای دیپلماتیک وین و ژنو ارزش دارد. گاهی اوقات، یک دست محبت بر سر مردم کشیدن، نوازش یک یتیم یا گفتن یک کلام محبتآمیز میتواند کاری انجام دهد که ساعتها درس و بحث، مطالعه کتاب و سخنرانی نمیتواند انجام دهد. پیامبر اکرم(ص) از این جهت سرآمد بودند.»
وی گفت: «هنر نیز چنین قابلیتی دارد؛ یک فیلم میتواند به اندازه ساعتها کلاس و درس تأثیرگذار باشد، یک اثر نقاشی میتواند چنین تأثیری بر مخاطب بگذارد و یک موسیقی تأثیرگذار میتواند با انسان سخن بگوید.»
عراقچی تصریح کرد: «روز گذشته توفیق شد از نمایشگاه نقاشی هنرمندان برجسته کشور با موضوع مدرسه میناب بازدید کنم. واقعاً پای هر تابلو که میایستادم، دلم میخواست ساعتها گریه کنم؛ هم بر مظلومیت بچههای میناب و هم از سر افتخار به سرافرازی مردم ایران. این آثار بهخوبی نشان میدهند که مردم ایران چگونه ایستادند، چگونه پیروز شدند و چگونه دشمن را مجبور کردند از دستیابی به اهدافی که در نظر گرفته بود، ناکام بماند و در نهایت درخواست گفتوگو و مذاکره کند.»
وزیر امور خارجه ادامه داد: «ما در عرصه مذاکره و دیپلماسی نیز به نقطهای رسیدیم که همه دنیا عزت و افتخار مردم ایران را تحسین کرد. پیامبر اکرم(ص) منادی وحدت است و وحدت میان کشورهای اسلامی، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره در سرلوحه شعارها و آرمانهای ما قرار داشته است.»
درسهای رهبر شهید ما و آرمان وحدت جهان اسلام، سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است
وزیر امور خارجه تصریح کرد: «امام خمینی(ره)، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همواره بر وحدت جهان اسلام تأکید داشتند. درسهای رهبر شهید ما و آرمان وحدت جهان اسلام، سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و ما این وحدت را در هر شرایطی و با وجود مسائل و اختلافات، دنبال خواهیم کرد.»
وی گفت: «عربستان سعودی و مصر از کشورهای بزرگ جهان اسلام هستند، همانگونه که ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی نیز هستند. تکتک کشورهای اسلامی، خانواده بزرگ جهان اسلام را تشکیل میدهند. هنگامی که از وحدت سخن میگوییم، به این معنا نیست که همه کشورها یک شکل، یکرنگ و در یک مسیر هستند. طبیعتاً اختلافات وجود دارد و ما با همه کشورهای اسلامی نیز اختلافاتی داریم؛ اما همه این اختلافات را باید در برابر یک هدف بزرگتر قرار داد تا جهان اسلام قدر و جایگاه خود را بشناسد و بتواند در برابر زیادهخواهیها و ستمگریهای قدرتهای بزرگ ایستادگی کند.»
عراقچی ادامه داد: «این همان درسی است که مردم ایران در جنگهای اخیر، بهویژه در جنگ ۴۰ روزه، به جهان اسلام دادند؛ اینکه اگر با یکدیگر متحد باشیم، میتوانیم در برابر همه ظلمها و فشارها ایستادگی کنیم.»
وی گفت: «مردم ایران در این ۴۰ روز شاهکار بزرگی خلق کردند. آنان ۴۰ روز در برابر آنچه بزرگترین ارتش ظاهری دنیا بود و در کنار آن، ارتشها و کشورهای دیگری نیز به حمایت، پشتیبانی و کمک آن آمده بودند، ایستادگی کردند. این ایستادگی یک شگفتی بزرگ و در عین حال یک درس مهم برای همه دنیا بود. مردم ایران در این جنگ، قدرت، استقامت و سرسختی خود را به اثبات رساندند و نشان دادند که اگر همه با یکدیگر متحد باشیم، میتوانیم در برابر فشارها و ظلمها ایستادگی کنیم.»
وزیر امور خارجه تصریح کرد: «به نظر من، جنگ ۴۰ روزه دورهای پرافتخار از وحدت و انسجام داخلی بود و باید مراقب باشیم این وحدت و انسجام ادامه پیدا کند. در این دوره، وحدت و انسجامی میان مردم، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار جامعه شکل گرفت که زمینهساز این ایستادگی تاریخی شد؛ ایستادگیای که برخلاف تصور بسیاری از جهانیان، به یک شگفتی بزرگ تبدیل شد.»
رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان گفت: «من شهادت میدهم که چگونه وزرای امور خارجه و مقامات مختلف کشورهای جهان، در تماسهایی که با من داشتند، از ایستادگی مردم ایران تقدیر و تجلیل میکردند و شگفتی خود را از مقاومت و ایستادگی ملت ایران ابراز میداشتند.»