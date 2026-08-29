پسران والیبالیست ایران قهرمان جهان شدند

تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل فرانسه، قهرمان جهان شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم‌های ملی والیبال ایران و فرانسه از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز (شنبه، هفتم شهریور) در فینال قهرمانی جهان پسران زیر ۱۷ سال به مصاف هم رفتند که در پایان ایران پیروز شد.

شاگردان آرش صادقیانی در این مسابقه حریف خود را سه بر یک شکست دادند و با کسب هفتمین برد پیاپی قهرمان جهان شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۸

ست دوم: ۲۵ بر ۱۴

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ فرانسه

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۲

ایران در این مسابقات تیم‌های چین‌تایپه (دو بار)، پاکستان (دو بار)، الجزایر، آرژانتین و فرانسه را شکست داد و قهرمان شد.

برزیل هم در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل آرژانتین در جایگاه سوم قرار گرفت.