ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پسران والیبالیست ایران قهرمان جهان شدند

تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل فرانسه، قهرمان جهان شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۳۵
| |
943 بازدید
والیبال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم‌های ملی والیبال ایران و فرانسه از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز (شنبه، هفتم شهریور) در فینال قهرمانی جهان پسران زیر ۱۷ سال به مصاف هم رفتند که در پایان ایران پیروز شد.  

شاگردان آرش صادقیانی در این مسابقه حریف خود را سه بر یک شکست دادند و با کسب هفتمین برد پیاپی قهرمان جهان شدند.  

ست اول: ۲۵ بر ۱۸

ست دوم: ۲۵ بر ۱۴ 

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ فرانسه

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۲

ایران در این مسابقات تیم‌های چین‌تایپه (دو بار)، پاکستان (دو بار)، الجزایر، آرژانتین و فرانسه را شکست داد و قهرمان شد.

برزیل هم در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل آرژانتین در جایگاه سوم قرار گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم نوجوانان قهرمانی جهان تیم والیبال
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برای نخستین بار در تاریخ؛ صعود زنان والیبال ایران به نیمه‌نهایی آسیا
عکس: دیدار تیم های والیبال ایران – بلاروس
عکس: والیبالیست‌های زیر ۱۷ سال ایران فینالیست‌های جهان
نوجوانان والیبال ایران در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8B
tabnak.ir/005q8B