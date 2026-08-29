ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شمار قربانیان سیل مرگبار در نپال به ۶۷۵ نفر رسید

وقوع سیل‌ ویرانگر نزدیک مرز نپال با چین در روزهای اخیر، دست‌کم ۶۷۵ کشته بر جای گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۳۴
| |
482 بازدید
سیل نپال

به گزارش تابناک به نقل از آژانس فرانس پرس، پلیس نپال اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل مرگبار در این کشور به ۶۷۵ تن افزایش یافته است.

به گفته مقامات مسئول در مدیریت بحران در نپال، وقوع سیل‌ های ویرانگر نزدیک مرز این کشور با چین در هفته جاری، دست‌کم ۶۷۵ کشته بر جای گذاشته است.

پس از افزایش آمار در صبح امروز شنبه، شمار مفقودان در نپال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش شده است. در میان مفقودشدگان، ۴۵ سرباز ارتش نپال، ۴۰ مأمور پلیس و ۱۹ مأمور اداره مهاجرت و گمرک نیز به چشم می‌خورند.

صلیب سرخ تاکید کرد که گزارش های اولیه حاکی از آن است که دست کم ۹۳ هزار نفر در این کشور بر اثر وقوع سیل آسیب و خسارت دیده اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نپال سیل سیلاب تلفات خسارت
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سیل ناگهانی در نپال؛ بیش ۱۶۰ کشته و صدها مفقود
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
عکس: تصویر مقایسه‌ای تکان‌دهنده از سیل هولناک نپال
تصاویر آخرالزمانی تازه از مرز چین و نپال
افزایش شمار قربانیان سیلاب مرگبار نپال به ۴۶۹ نفر
آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال
افزایش چشمگیر تلفات و مفقودان سیل ویرانگر در نپال
عامل سیل ویرانگر در نپال و تبت چه بود؟ + عکس
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8A
tabnak.ir/005q8A