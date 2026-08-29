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تیراندازی به خودرو یک شهروند در جیرفت

فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری عامل تیراندازی به خودروی یک شهروند توسط ماموران کلانتری ۱۵ مالک اشتر در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۲۹
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ رضا فیروز بخت بعد از ظهر شنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به خودرو یک شهروند در سطح شهر موضوع دستگیری عامل تیر اندازی در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۵ مالک اشتر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند عامل این تیر اندازی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: در بازرسی از متهم یک قبضه سلاح جنگی کلت به همراه خشاب مربوطه کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

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کرمان جیرفت تیراندازی دستگیری کلت
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