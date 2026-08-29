حملات جدید رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی همچنان با سوء استفاده از وجود دولت سازشکار و خائن در بیروت، جنوب لبنان را بمباران میکند.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۲۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی تپه های اطراف شهر نبطیه در جنوب لبنان را بمباران کردند.
اشغالگران صهیونیست، همچنین چهار بار، ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کردند.
منطقه ارتفاعات علی الطاهر، منطقهای است که در ماهها و هفتههای اخیر به اصلیترین کانون درگیری میان ارتش اشغالگر و رزمندگان مقاومت حزب الله بدیل شده است.
همچنین خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق «المنصوری» و «وادی الحجیر» در جنوب لبنان خبر داد.
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