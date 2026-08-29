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۵ روز جنون‌آمیز برای بارسلونا

بارسلونا در اکتبر ۲۰۲۶ با یکی از سخت‌ترین مقاطع فصل روبه‌رو خواهد شد؛ جایی که تنها در فاصله پنج روز باید در دو دیدار بزرگ و سرنوشت‌ساز به مصاف پاری‌سن‌ژرمن و رئال مادرید برود. 
کد خبر: ۱۳۹۲۰۲۵
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فلیک

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، طبق برنامه رسمی، پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا روز ۲۰ اکتبر در پاریس به مصاف یکدیگر می‌روند و تنها چند روز بعد، در ۲۵ اکتبر، ال‌کلاسیکو در ورزشگاه نوکمپ برگزار خواهد شد. 

تقابل با پاری‌سن‌ژرمن یکی از جذاب‌ترین مسابقات مرحله ای لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. پاریسی‌ها که مدافع عنوان قهرمانی هستند، در مرحله لیگ این فصل با بارسلونا روبه‌رو خواهند شد و بازی در پارک دو پرنس می‌تواند آزمون بزرگی برای شاگردان هانسی فلیک باشد. یوفا زمان این مسابقه را ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی اعلام کرده است. 

اما شاید مهم‌تر از خود مسابقه، زمان‌بندی آن باشد. بارسلونا پس از یک سفر اروپایی دشوار به پاریس، باید خیلی سریع خود را برای بزرگ‌ترین مسابقه فوتبال اسپانیا آماده کند. ۲۵ اکتبر، بارسلونا در خانه میزبان رئال مادرید خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند تأثیر زیادی بر مسیر قهرمانی لالیگا داشته باشد. سایت رسمی بارسلونا نیز این مسابقه را به‌عنوان ال‌کلاسیکو در هفته دهم ثبت کرده است. 

این فشردگی برنامه، مدیریت فیزیکی بازیکنان را برای فلیک بسیار مهم می‌کند. ستاره‌هایی مانند لامین یامال، رافینیا، پدری و فرمین لوپز احتمالاً در هر دو مسابقه نقش مهمی خواهند داشت و کادر فنی باید میان حفظ انرژی بازیکنان و کسب نتیجه در دو جبهه تعادل ایجاد کند.

از طرف دیگر، بازی مقابل پاری‌سن‌ژرمن می‌تواند بهترین محک برای بارسلونا پیش از ال‌کلاسیکو باشد. رویارویی با قهرمان اروپا، آن هم خارج از خانه، دقیقاً همان نوع مسابقه‌ای است که نقاط قوت و ضعف تیم را آشکار می‌کند.

پنج روز، دو غول فوتبال اروپا و دو مسابقه‌ای که می‌تواند حال‌وهوای فصل بارسلونا را تغییر دهد.

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برچسب ها
بارسلونا فلیک ال کلاسیکو پاری سن ژرمن لیگ قهرمانان اروپا
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