ترکیه سفیر اوکراین را احضار کرد

ترکیه سفیر اوکراین را به دلیل حملاتی به ۲ کشتی مرتبط با آنکارا در دریای سیاه به وزارت خارجه احضار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ترکیه تودی، منابع دیپلماتیک ترکیه امروز شنبه اعلام کردند که در پی اصابت به یک کشتی تحت مدیریت آنکارا در دریای سیاه و هدف قرار گرفتن شناور دیگری که برای یدک‌ کشی آن اعزام شده بود، ترکیه سفیر اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

احضار «نریمان جلال‌اف»، سفیر اوکراین در آنکارا پس از آن صورت گرفت که کشتی «لیدر بوردو ماوی» (Lider Bordo Mavi) که تحت مدیریت ترکیه است در تاریخ ۲۶ اوت در نزدیکی «تواپس» (Tuapse) هدف قرار گرفت.

این اقدام متعاقب هدف قرار گرفتن کشتی «لیدر کوجاتپه» (Lider Kocatepe) در تاریخ ۲۷ اوت انجام شد؛ کشتی‌ای که برای یدک‌کشی شناور مذکور اعزام شده بود.

به گفته این منابع، ترکیه در جریان این دیدار ضمن ابراز ناراحتی خود نسبت به این حملات، هشدار داد که تضمین ایمنی جان، اموال، کشتیرانی و محیط زیست در دریای سیاه امری حیاتی است.