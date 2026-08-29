حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان غزه با ادعای ترور
به گزارش تابناک به نقل از فلسطین الیوم، جنگندههای رژیم صهیونیستی عصر امروز (شنبه) منطقهای در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند.
رژیم صهیونیستی انباری را در پشت بخش زایمان بیمارستان شهدای الاقصی هدف قرار داد که بر اثر این حمله شماری مجروح شدند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد در جریان حمله به دیر البلح، یکی از فرماندهان القسام را ترور کرده است.
مدیر بیمارستان شهدای الاقصی در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: از جامعه جهانی درخواست میکنیم برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه، وارد عمل شود.
یک منبع در بخش اورژانس و امداد غزه اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به محله تل الهوا واقع در جنوب غربی شهر غزه، چند نفر زخمی شدند.
از سوی دیگر، عصر امروز هلال احمر فلسطین از حمله شهرکنشینان صهیونیست به یک دستگاه آمبولانس هنگام تلاش برای رسیدن به یکی از خانههای محاصره شده در قصره در کرانه باختری خبر داد.
در روستای «جالود» در جنوب شرق نابلس نیز شهرکنشینان صهیونیست به یک تیم خبری حمله کردند.
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده، اثار حمله شهرکنشینان به خبرنگاران خارجی و همچنین «محمود الطوباسی» و همسرش را در منطقه «الواد» در جالود نشان میدهد.
در همین حال، رژیم صهیونیستی نیروهای بیشتری را به قصره در جنوب نابلس اعزام کرده است؛ این اقدام همزمان با ادامه محاصره یکی از منازل این روستا توسط شهرکنشینان صورت گرفته است.