بهترین شرایط نگهداری عسل با موم در خانه

عسل با موم یکی از طبیعی ترین و خالص ترین محصولات زنبور عسل است که برای حفظ عطر، طعم و خواص درمانی خود به مراقبت ویژه نیاز دارد.

به گزارش تابناک؛ عسل با موم یک ماده زنده و طبیعی است که تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد. موم به عنوان یک پوشش محافظ عمل می‌کند، اما خود نیز حساس است. گرمای زیاد باعث نرم شدن موم و خروج عسل از سلول‌ها می‌شود. نور مستقیم خورشید آنزیم‌های مفید عسل را تخریب می‌کند و رطوبت بالا ممکن است باعث تخمیر شود. بنابراین، رعایت اصول نگهداری کیفیت عسل را حفظ می‌کند و از هدر رفتن ارزش غذایی آن نیز جلوگیری می‌نماید. با دانستن نکات ساده، اما مهم، می‌توانیم عسل با موم را برای ماه‌ها در بهترین حالت نگه داریم.

انتخاب ظرف مناسب برای نگهداری عسل با موم

یکی از مهم‌ترین مراحل نگهداری، انتخاب ظرف مناسب است. ظرفی که برای نگهداری عسل با موم انتخاب می‌کنید، باید خنثی، تمیز و خشک باشد تا هیچ واکنش شیمیایی با عسل ایجاد نکند.

ظروف شیشه‌ای؛ بهترین گزینه

ظروف شیشه‌ای به دلیل اینکه هیچ واکنشی با ترکیبات اسیدی عسل ندارند، بهترین انتخاب محسوب می‌شوند. شیشه باعث تغییر طعم یا عطر عسل نمی‌شود و به راحتی تمیز می‌شود. درب ظرف شیشه‌ای باید کاملاً محکم بسته شود تا هیچ هوا و رطوبتی وارد نشود. همچنین توصیه می‌شود از ظروف شیشه‌ای تیره یا مات استفاده کنید تا نور کمتری به عسل برسد.

ظروف سفالی و سرامیکی

ظروف سفالی لعاب دار نیز گزینه مناسبی برای نگهداری عسل با موم هستند. این ظروف به حفظ دمای ثابت کمک می‌کنند و از تغییرات ناگهانی دما جلوگیری می‌کنند. البته ظرف سفالی باید لعاب سالم و بدون ترک داشته باشد. تمیز بودن و خشک بودن ظرف نیز از الزامات است. ظروف سفالی را بهتر است در محیطی خنک و دور از نور قرار دهید.

پرهیز از ظروف فلزی

نگهداری عسل با موم در ظروف فلزی معمولاً توصیه نمی‌شود. برخی فلزات مانند آهن، مس و آلومینیوم در تماس طولانی با عسل واکنش نشان می‌دهند و ممکن است طعم و کیفیت عسل را تغییر دهند. حتی ظروف استیل ضدزنگ نیز برای نگهداری طولانی مدت بی خطر نیستند. بنابراین، بهترین انتخاب همیشه شیشه یا سفال است.

دمای مناسب برای نگهداری عسل با موم

دمای محیط نقش تعیین کننده‌ای در حفظ کیفیت عسل با موم دارد. انتخاب دمای مناسب به مدت زمان نگهداری نیز بستگی دارد.

نگهداری در دمای اتاق

برای نگهداری عسل با موم، دمای ایده آل حدود ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتی گراد است. دمای ثابت و متعادل باعث می‌شود موم سفت و بافت عسل حفظ شود. اگر منزل شما دمای معتدلی دارد، بهترین مکان برای نگهداری عسل با موم، کابینت یا قفسه‌ای دور از منابع گرما مانند اجاق گاز و رادیاتور است. دمای بالای ۲۵ درجه می‌تواند به تدریج موم را نرم کند و سبب جدا شدن عسل از سلول‌های موم شود.

نگهداری در یخچال؛ توصیه نمی‌شود

یخچال معمولاً جای مناسبی برای نگهداری عسل با موم نیست. دمای پایین یخچال باعث می‌شود عسل شکرک بزند و موم کاملاً سفت و شکننده شود. این تغییرات گرچه کیفیت عسل را از بین نمی‌برند، اما مصرف آن را دشوار می‌کنند. همچنین رطوبت داخل یخچال می‌تواند در صورت باز بودن درب ظرف، وارد عسل شده و کیفیت آن را کاهش دهد. بنابراین، بهتر است از نگهداری عسل با موم در یخچال خودداری کنید.

نگهداری در فریزر؛ فقط برای طولانی مدت

فریزر نیز روش مناسبی برای نگهداری روزمره نیست، اما اگر می‌خواهید عسل با موم را برای مدت بسیار طولانی (بیش از یک سال) ذخیره کنید، فریزر می‌تواند مفید باشد. دمای زیر صفر، موم و عسل را به حالت کاملاً سفت در می‌آورد. نکته مهم این است که هنگام خارج کردن عسل از فریزر، آن را تدریجی به دمای محیط برسانید تا از تشکیل رطوبت روی سطح آن جلوگیری شود. بهتر است ظرف دربسته باشد و پس از باز شدن، در مدت کوتاه مصرف شود.

محافظت از نور و رطوبت

نور مستقیم یکی از عوامل اصلی تخریب عسل با موم است. اشعه فرابنفش خورشید می‌تواند آنزیم‌های طبیعی عسل را تجزیه کند و عطر و رنگ آن را تغییر دهد. همچنین نور به مرور زمان سبب گرم شدن ظرف و نرم شدن موم می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل، ظرف عسل را در کابینت، کمد یا انباری تاریک قرار دهید. اگر تنها ظرف شیشه‌ای شفاف دارید، آن را در محلی دور از پنجره یا نور مصنوعی شدید نگهداری کنید.

محافظت از رطوبت زیاد

عسل خاصیت جذب رطوبت دارد. اگر عسل با موم در محیط مرطوب نگهداری شود، رطوبت هوا را جذب کرده و رقیق می‌شود. این امر می‌تواند به تخمیر عسل و خراب شدن آن منجر شود. بنابراین، ظرف عسل باید همیشه درب بسته داشته باشد و در محیطی خشک نگهداری شود. آشپزخانه‌هایی که بخار زیادی ناشی از پخت وپز دارند، مکان مناسبی برای نگهداری عسل نیستند. بهتر است ظرف عسل در کابینت بالای آشپزخانه یا انباری خشک قرار گیرد.

نحوه نگهداری موم جدا شده از عسل

اگر به دلایلی موم را از عسل جدا کرده‌اید، باید آن را نیز به درستی نگهداری کنید. موم طبیعی در برابر رطوبت بسیار حساس است و در محیط مرطوب ممکن است کپک بزند یا بوی نامطبوع بگیرد. موم را در ظرفی تمیز، خشک و دربسته قرار دهید. ظرف موم را در محیطی خنک و تاریک مانند کابینت نگهداری کنید. همچنین موم را در مجاورت مواد معطر و بودار نگذارید تا رایحه طبیعی خود را حفظ کند. با رعایت این نکات، موم جدا شده را می‌توانید تا چندین ماه سالم نگهداری کنید.