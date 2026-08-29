ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
لیگ برتر فوتبال ایران؛

برد پرگل پرسپولیس در شب پراشتباه ملوانی‌ها؛ تارتار با آرامش سراغ دربی رفت

در شبی که بازیکنان ملوان بندرانزلی پر اشتباه ظاهر شدند، پرسپولیس از فرصت‌هایش به خوبی بهره برد تا پیس از دربی به یک پیروزی پرگل برسد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۱۳
| |
961 بازدید

برد پرگل پرسپولیس در شب پراشتباه ملوانی‌ها؛ تارتار با آرامش سراغ دربی رفت

برتری پرسپولیس مقابل ملوان، این آرامش خاطر را به مهدی تارتار داد تا با استرس و اضطراب کمتری سراغ اولین دربی خود در قامت سرمربی پرسپولیس برود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در چهارچوب دیدارهای هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹:۱۵ امروز (شنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که سرخپوشان با ۳ گل میهمان خود را بدرقه کردند.

محمد پاپی (دقیقه ۲۰ - گل به‌خودی)، تیوی بیفوما (دقیقه ۳۴) و علی علیپور (دقیقه ۵۶) گل‌های پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساندند.

همچنین عرفان شهریاری در دقیقه ۷۰ با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد تا ملوان با احتساب وقت‌های تلف‌شده بیش از ۳۰ دقیقه ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

  • پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی ملوان:

  • فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، مهدی جعفری، فرزین معامله‌گری، قائم اسلامی‌خواه، ماهان صادقی، محمد پاپی، رضا مرزبان، حسین صادقی و محمدرضا عباسی.

بازی در نیمه نخست، بر وفق مراد پرسپولیس پیش رفت. در دقیقه ۲۰ محمد پاپی روی ارسال محمدحسین کنعانی‌زادگان برای علی علیپور دچار اشتباه شد و در شرایطی که طیبی‌پور دروازه‌اش را ترک کرده بود، با ضربه سر دروازه خودی را باز کرد.

در دقيقه ۳۴ تیوی بیفوما روی یک فرار توانست با دروازه‌بان ملوان تک‌به‌تک شود و پس از عبور از او، گل دوم پرسپولیس را وارد دروازه این تیم کرد.

برد پرگل پرسپولیس در شب پراشتباه ملوانی‌ها؛ تارتار با آرامش سراغ دربی رفت

پرسپولیس در نیمه دوم هم برتری خود را به اثبات رساند و البته از بازی پراشتباه ملوانی‌ها نهایت بهره را برد. جایی که علی علیپور در دقیقه ۵ه روی خروج اشتباه طیبی‌پور توپ‌ربایی کرد و توانست به راحتی دروازه خالی ملوان را فرو بریزد.

اشتباه ملوانی‌ها صرفاً به گل به‌خودی و خروج اشتباه دروازه‌بان از چهارچوب ختم نشد‌. عرفان شهریاری در دقیقه ۷۰ خطای شدیدی انجام داد که اگرچه داور او را با کارت زرد جریمه کرد، اما در بازبینی صحنه در اتاق VAR تشخیص خطای شدیدتری بود و جریمه آن کارت قرمز تشخیص داده شد.

به این ترتیب پرسپولیس پس از شکست در دیدار خارج از خانه مقابل تراکتور، با پیروزی مقابل ملوان ۹ امتیازی شد تا با روحیه و آرامش خاطر بیشتری خود را به هفته پنجم و مصاف با استقلال برساند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس ملوان لیگ برتر ایران مهدی تارتار مازیار زارع
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهارم
برد ناپلئونی تراکتور مقابل پرسپولیس؛ نکونام به سبک خودش مچ تارتار را خواباند
بررسی یک ادعا با اولین اشتباه؛ دانیال ایری بازیکن هزار میلیاردی پرسپولیس
فولاد خوزستان صفر - استقلال صفر؛ توقف آبی‌ها پیش از دربی مقابل شعبه دوم پرسپولیس
عذرخواهی تارتار از هواداران پرسپولیس
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q7p
tabnak.ir/005q7p