برد پرگل پرسپولیس در شب پراشتباه ملوانیها؛ تارتار با آرامش سراغ دربی رفت
برتری پرسپولیس مقابل ملوان، این آرامش خاطر را به مهدی تارتار داد تا با استرس و اضطراب کمتری سراغ اولین دربی خود در قامت سرمربی پرسپولیس برود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در چهارچوب دیدارهای هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۹:۱۵ امروز (شنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که سرخپوشان با ۳ گل میهمان خود را بدرقه کردند.
محمد پاپی (دقیقه ۲۰ - گل بهخودی)، تیوی بیفوما (دقیقه ۳۴) و علی علیپور (دقیقه ۵۶) گلهای پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساندند.
همچنین عرفان شهریاری در دقیقه ۷۰ با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد تا ملوان با احتساب وقتهای تلفشده بیش از ۳۰ دقیقه ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس:
- پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانیزادگان، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور.
ترکیب ابتدایی ملوان:
- فرزاد طیبیپور، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، مهدی جعفری، فرزین معاملهگری، قائم اسلامیخواه، ماهان صادقی، محمد پاپی، رضا مرزبان، حسین صادقی و محمدرضا عباسی.
بازی در نیمه نخست، بر وفق مراد پرسپولیس پیش رفت. در دقیقه ۲۰ محمد پاپی روی ارسال محمدحسین کنعانیزادگان برای علی علیپور دچار اشتباه شد و در شرایطی که طیبیپور دروازهاش را ترک کرده بود، با ضربه سر دروازه خودی را باز کرد.
در دقيقه ۳۴ تیوی بیفوما روی یک فرار توانست با دروازهبان ملوان تکبهتک شود و پس از عبور از او، گل دوم پرسپولیس را وارد دروازه این تیم کرد.
پرسپولیس در نیمه دوم هم برتری خود را به اثبات رساند و البته از بازی پراشتباه ملوانیها نهایت بهره را برد. جایی که علی علیپور در دقیقه ۵ه روی خروج اشتباه طیبیپور توپربایی کرد و توانست به راحتی دروازه خالی ملوان را فرو بریزد.
اشتباه ملوانیها صرفاً به گل بهخودی و خروج اشتباه دروازهبان از چهارچوب ختم نشد. عرفان شهریاری در دقیقه ۷۰ خطای شدیدی انجام داد که اگرچه داور او را با کارت زرد جریمه کرد، اما در بازبینی صحنه در اتاق VAR تشخیص خطای شدیدتری بود و جریمه آن کارت قرمز تشخیص داده شد.
به این ترتیب پرسپولیس پس از شکست در دیدار خارج از خانه مقابل تراکتور، با پیروزی مقابل ملوان ۹ امتیازی شد تا با روحیه و آرامش خاطر بیشتری خود را به هفته پنجم و مصاف با استقلال برساند.