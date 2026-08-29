سردار جوانی با رد ادعای دشمنی آمریکا با ایران صرفا به دلیل مسائل هسته‌ای گفت: اگر کسی اشراف تاریخی بر رویارویی ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشد، متوجه می‌شود که مسئله اصلی آنها با ایران، مسئله هسته‌ای نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تأکید بر اینکه «واقعیت‌های قدرت ایران» باید برای افکار عمومی روایت شود، اظهار داشت: واقعیت امروز این است که ایران کشوری قوی و قدرتمند است؛ البته هر کشوری اشکالات، نواقص، کاستی‌ها و کمبود‌هایی دارد، اما قدرت یک امر واقعی است و به‌ویژه زمانی که جنگی اتفاق می‌افتد، میزان قدرت کشور‌ها و ملت‌ها آشکار می‌شود.

وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های مختلف افزود: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده و جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲روزه، جنگ ۴۰روزه و شش ماه درگیری اخیر را پشت سر گذاشته است؛ امروز در جهان قضاوتی درباره ایران شکل گرفته و آن، قضاوت «ایران قوی» است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت روایت قدرت ملت ایران گفت: روایت قدرت جمهوری اسلامی نباید صرفاً یک امر ذهنی، هیجانی یا عملیات روانی و شناختی باشد، بلکه باید بر پایه واقعیت‌ها صورت بگیرد. وقتی واقعیت‌ها را روایت می‌کنیم، سیمای امروز ایران، سیمای یک کشور قدرتمند است و این قضاوت فقط در داخل ایران نیست، بلکه در سطح جهان نیز وجود دارد.

سردار جوانی با اشاره به تحلیل برخی رسانه‌های غربی درباره تحولات جنگ اخیر گفت: رسانه‌هایی مانند رویترز، نیویورک‌تایمز نیز به واقعیت‌های موجود اشاره کرده‌اند. نیویورک‌تایمز اخیراً نوشته است که با گذشت شش ماه از جنگی که آمریکا با تصور غلبه ۴۸ تا نهایتاً ۷۲ ساعته بر ایران آغاز کرد، ایران قوی‌تر از گذشته شده و آمریکا سردرگم‌تر از قبل است.

وی ادامه داد: رویترز نیز از قرار گرفتن آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک بن‌بست و شرایط پرهزینه سخن گفته و برخی تحلیلگران آمریکایی نیز معتقدند واشنگتن دیگر برگ نظامی جدیدی در برابر ایران ندارد؛ چراکه آنچه در اختیار داشته در روز‌های نخست جنگ به میدان آورده، در حالی که ایران همچنان توانمندی‌های جدیدی برای ارائه دارد.

قدرت ایران در میدان جنگ آشکار شد

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه ایران پس از هر جنگ توانمندتر و قدرتمندتر شده است، گفت: جنگ اخیر نیز قدرت ایران را نمایان کرد. ما اکنون در میانه جنگ قرار داریم و باید این جنگ را به پایان برسانیم و دستاوردها، موفقیت‌ها و پیروزی‌ها را تثبیت کنیم تا در تاریخ، یک پیروزی راهبردی برای ملت ایران و یک شکست راهبردی برای دشمن ثبت شود.

سردار جوانی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در داخل کشور تصریح کرد: دشمن برایش پذیرش این شکست بسیار سخت است و به همین دلیل باید مؤلفه‌های قدرت خود را حفظ کنیم؛ چراکه پشتوانه اصلی قدرت ما ملت ایران است.

وی درباره نحوه پرداختن به مشکلات و نقاط ضعف کشور نیز گفت: اشکالات و نقاط ضعف برای مردم ملموس است و رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به آنها اشاره کرده‌اند، اما بیان این مسائل در رسانه‌ها به شکلی که موجب امیدواری دشمن شود، می‌تواند دشمن را دچار خطای محاسباتی کند.

معاون سیاسی سپاه افزود: این به معنای بستن چشم بر مشکلات نیست؛ بلکه مشکلات باید در اتاق‌های کارشناسی، جلسات هیئت دولت، کمیسیون‌های مجلس و نشست‌های تخصصی میان مسئولان بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود. نباید مشکلات را به گونه‌ای روایت کنیم که دشمن احساس امیدواری کند و دچار خطای محاسباتی شود.

آمریکا با یک «اشتباه محاسباتی» وارد جنگ شد

سردار جوانی با بیان اینکه آمریکا اساساً بر مبنای یک اشتباه محاسباتی وارد جنگ با ایران شد، اظهار داشت: اگر ترامپ از ابتدا پیش‌بینی می‌کرد که در طول این شش ماه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، قطعاً جنگ را آغاز نمی‌کرد. او ایران را ضعیف محاسبه کرده بود و با تصور یک ایران ضعیف وارد جنگ شد، اما در میدان مشخص شد که ایران، ملت ایران و نیرو‌های مسلح ما ضعیف نیستند و مؤلفه‌های قدرت در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: از این به بعد نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم و اجازه ندهیم دشمن دچار خطای محاسباتی شود؛ البته اگر دشمن مجدداً دچار چنین خطایی شود، قدرت ایران در میدان عمل بیش از گذشته برای او آشکار خواهد شد.

فرماندهان شهید ما بخشی از قدرت ایران را در رزمایش‌ها نشان می‌دادند

معاون سیاسی سپاه با اشاره به سخنان فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح گفت: فرماندهان شهیدی مانند شهید تنگسیری، شهید حاجی‌زاده، شهید سلامی، شهید رشید و شهید باقری همواره در رزمایش‌ها تأکید می‌کردند آنچه در رزمایش‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تنها بخشی از قدرت ایران و پیامی برای دشمن است.

سردار جوانی افزود: وجه مشترک سخنان فرماندهان شهید و فرماندهان امروز این بود که دشمن قدرت واقعی ایران را در میدان نبرد واقعی احساس خواهد کرد. امروز شش ماه از جنگ گذشته و در نبرد هرمز نیز آمریکایی‌ها اهداف خود را تنزل دادند و تلاش کردند تنگه هرمز را باز کنند، اما موفق نشدند.

هسته‌ای تنها بهانه‌ای برای فشار بر ایران است

وی در ادامه با رد این ادعا که دشمنی آمریکا با ایران صرفاً به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: اگر کسی اشراف تاریخی بر رویارویی ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشد، متوجه می‌شود که مسئله اصلی آنها با ایران، مسئله هسته‌ای نیست.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به سابقه دخالت آمریکا در ایران گفت: قبل از انقلاب، غرب ایران را تحت سلطه خود داشت و امام خمینی (ره) کار بزرگی انجام داد و ایران را از سلطه آمریکا خارج کرد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا مسیر براندازی جمهوری اسلامی را دنبال کرد.

سردار جوانی تصریح کرد: وقتی از جمهوری اسلامی سخن می‌گوییم، از یک حکومت مردمی، مستقل و مبتنی بر حاکمیت ملی صحبت می‌کنیم؛ چیزی که غرب آن را برنمی‌تابد. آنها خواهان یک نظام دست‌نشانده مانند رژیم پهلوی هستند تا منافع و امیال خود را در ایران دنبال کنند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ گفت: ترامپ پیش از آغاز جنگ با صراحت گفت رؤسای جمهور پیشین آمریکا در ۴۷ سال گذشته تلاش کردند جمهوری اسلامی ایران را براندازی کنند، اما موفق نشدند. این سخن، اعتراف مهمی است که نشان می‌دهد مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، فراتر از مسئله هسته‌ای است.

دشمنی آمریکا با ایران پیش از طرح مسئله هسته‌ای آغاز شد

معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای ایران از دهه‌های بعد مطرح شد، اما از همان سال‌های ابتدایی انقلاب، جنگ هشت‌ساله، کودتاها، توطئه‌ها و اقدامات تجزیه‌طلبانه علیه ایران وجود داشت؛ بنابراین اینکه گفته شود اگر ایران غنی‌سازی را کنار می‌گذاشت، دیگر جنگ و فشار علیه کشور اتفاق نمی‌افتاد، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست.

سردار جوانی افزود: مسائل هسته‌ای، حقوق بشر، موشکی و مقاومت، بهانه‌هایی برای فشار هستند، نه ریشه اصلی اختلاف. مسئله اصلی، «ایرانِ مستقل، حاکمیت ملی، ایران قوی و حرکت ایران در مسیر پیشرفت» است.

وی تأکید کرد: آنها با یک حرکت مردمی، آزادی‌خواهانه، عزت‌طلبانه و مبتنی بر کرامت انسانی و جهان‌بینی توحیدی که در این جغرافیای راهبردی شکل گرفته، مشکل دارند و می‌خواهند این حرکت را متوقف کنند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان گفت: وقتی ترامپ می‌گوید ایران باید تسلیم شود، این همان خواسته‌ای است که رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز دنبال می‌کردند؛ تفاوت این است که برخی آن را صریح نمی‌گفتند؛ بنابراین باید به ماهیت این رویارویی توجه کرد و مسائل هسته‌ای را به‌عنوان ریشه اصلی دشمنی آمریکا با ایران تلقی نکرد.