ناکامی والیبالیستهای زن ایران مقابل میزبان
به گزارش تابناک؛ مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶، امروز با دو دیدار در تیانجین کشور چین پیگیری شد.
تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه به مصاف چین میزبان مسابقات رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد. شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۹ مغلوب حریف قدرتمند خود شدند تا فردا در آخرین دیدار برای کسب مقام سومی به مصاف ژاپن بروند.
آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با چین بودند.
فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.
داورانی از هنگ کنگ و تایلند قضاوت دیدار ایران و چین را برعهده داشتند.
تیم ملی والیبال زنان چین سه مدال قهرمانی المپیک ۱۹۸۴، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ در پرونده افتخارات خود دارد. این تیم همچنین سابقه حضور در ۱۶ دوره قهرمانی جهان دارد که در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ به مقام قهرمانی دست یافته است. تیم چین در حال حاضر در رتبه هفتم رده بندی فدراسیون جهانی قرار دارد.
در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا، تیم ملی تایلند با شکست ژاپن به فینال این رقابتها راه یافت.
ساموراییها در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند، اما در ستهای اول، دوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ مغلوب حریف شد تا به دیدار رده بندی راه یابند.
قهرمان این رقابتها سهیمه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست میآورد و سه تیم برتر نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت خواهند کرد.
دیدارهای ردهبندی و فینال این دوره از مسابقات فردا (یکشنبه) برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به مصاف ژاپن میرود، تیمی که در رتبه ششم جهان قرار دارد. دیدار فینال نیز از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع خواهد شد و تایلند و چین برای کسب تنها سهمیه المپیک به مصاف یکدیگر میروند.