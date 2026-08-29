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کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها

طبق اعلام مرکز آمار ایران، عرضه گوشت قرمز در تیر امسال نسبت به ماه قبلش ۹ درصد کاهش یافته است. در مقابل، عرضه گوشت طیور ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۹۹
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گوشت قرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیرماه امسال به ۳۷ هزار و ۳۱۲ تن رسید که نسبت به خردادماه حدود ۹ درصد کاهش داشته است. این میزان در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۴ نیز ۶ درصد کمتر بوده است.

در میان انواع گوشت قرمز، گوشت گاو و گوساله بیشترین سهم را داشته است. در تیرماه ۲۱ هزار و ۶۹۹ تن گوشت گاو و گوساله عرضه شده که معادل ۵۸.۱ درصد کل گوشت قرمز عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

پس از آن، گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۲۳۴ تن، سهم ۳۲.۸ درصدی از کل عرضه گوشت قرمز داشته است. همچنین ۲۶۰۶ تن گوشت بز و بزغاله و ۷۷۳ تن از سایر انواع دام عرضه شده که به‌ترتیب هفت درصد و ۲.۱ درصد از کل گوشت قرمز عرضه‌شده را تشکیل می‌دهند.

کاهش ۶ درصدی عرضه گوشت قرمز نسبت به پارسال

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیرماه ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز شش درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، عرضه گوشت گوسفند و بره در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته سه درصد و گوشت گاو و گوساله هشت درصد کاهش داشته است. عرضه گوشت شتر و بچه‌شتر نیز ۲۵ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، عرضه گوشت بز و بزغاله سه درصد و گوشت گاومیش و بچه‌گاومیش دو درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران همچنین تأکید کرده است که بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود و آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است؛ بنابراین ارقام این گزارش، تمام کشتار دام در کشور را پوشش نمی‌دهد.

افزایش ۱۹ درصدی عرضه گوشت طیور در تیر ماه

در بخش طیور، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور در تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۰۷ هزار و ۳۱۱ تن رسید.

گوشت مرغ با ۲۰۰ هزار و ۴۸۰ تن، معادل ۹۶.۷ درصد از کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گوشت بوقلمون با ۲۵۳۹ تن و سایر انواع طیور با ۴۲۹۲ تن قرار دارند که به‌ترتیب ۱.۲ درصد و ۲.۱ درصد از کل عرضه گوشت طیور را شامل می‌شوند.

مقایسه تیرماه امسال با ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور پنج درصد کاهش داشته است.

با این حال، عرضه گوشت طیور در تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.

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برچسب ها
گوشت قرمز مرغ طیور کشتارگاه گوشت گاو
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